Sundsvall fortsätter vinna – 4–1 mot Norrtälje

Sundsvall vann med 4–1 mot Norrtälje

Sundsvalls sjunde seger på de senaste åtta matcherna

William Falkenhäll avgjorde för Sundsvall

Segertåget fortsätter för Sundsvall efter ny vinst. Mot Norrtälje på bortaplan i Roslagens Sparbank Arena på fredagen vann med 4–1 (1–0, 1–1, 2–0) och har nu fem segrar i rad i hockeyettan norra.

Strömsbro nästa för Sundsvall

Johan Lindholm gjorde 1–0 till Sundsvall efter sex minuters spel på passning från Oliver Sundberg och William Falkenhäll.

Oliver Ödman-Hadzinikolic kvitterade för Norrtälje efter 2.05 in i andra perioden efter pass från Olle Fagerström och Erik Andersson. Efter 5.13 i andra perioden nätade William Falkenhäll framspelad av Emil Lindblom och Johan Lindholm och gav Sundsvall ledningen.

9.13 in i tredje perioden slog Elliot Sigrell till på pass av Karl Pettersson och Martin Arpe och ökade ledningen. Efter 10.42 slog Jonathan Lidman till på pass av Mathias Wikudd och Leon Häggström och ökade ledningen för Sundsvall.

Med en omgång kvar är Norrtälje på 16:e plats i tabellen medan Sundsvall är på fjärde plats. Norrtälje var tolva i tabellen för 28 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Nästa motstånd för Norrtälje är Hudiksvall. Sundsvall tar sig an Strömsbro borta. Båda matcherna spelas söndag 1 mars 16.00.

Norrtälje–Sundsvall 1–4 (0–1, 1–1, 0–2)

Hockeyettan norra, Roslagens Sparbank Arena

Första perioden: 0–1 (6.59) Johan Lindholm (Oliver Sundberg, William Falkenhäll).

Andra perioden: 1–1 (22.05) Oliver Ödman-Hadzinikolic (Olle Fagerström, Erik Andersson), 1–2 (25.13) William Falkenhäll (Emil Lindblom, Johan Lindholm).

Tredje perioden: 1–3 (49.13) Elliot Sigrell (Karl Pettersson, Martin Arpe), 1–4 (50.42) Jonathan Lidman (Mathias Wikudd, Leon Häggström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Norrtälje: 1-0-4

Sundsvall: 5-0-0

Nästa match:

Norrtälje: Hudiksvalls HC, borta, 1 mars 16.00

Sundsvall: Strömsbro IF, borta, 1 mars 16.00