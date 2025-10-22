Sunderby vann i förlängningen mot Piteå

Sunderby vann med 3–2 efter förlängning

Nils Sundén gjorde två mål för Sunderby

Jesper Elgcrona avgjorde för Sunderby

Matchen i U20 region norr A herr mellan hemmalaget Piteå och gästande Sunderby var oavgjord vid full tid, 2–2. Först i förlängningen kom avgörandet, där bortalaget spikade segerresultatet, 3–2 (1–0, 0–1, 1–1, 1–0). Stor matchhjälte 56 sekunder in i förlängningen blev Jesper Elgcrona som stod för det avgörande målet.

Nils Sundén med två mål för Sunderby

Nils Sundén gjorde 1–0 till Sunderby efter 11.05 assisterad av Elian Alldén. Efter 19.25 i andra perioden slog Albin Falk till framspelad av Eddie Lindström och Hjalmar Holmgren och kvitterade för Piteå. Efter 10.47 i tredje perioden gjorde Piteå 2–1 genom Eddie Lindström.

Sunderby kvitterade till 2–2 genom Nils Sundén efter 11.42 av perioden. Matchvinnare för bortalaget Sunderby blev Jesper Elgcrona som 56 sekunder in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Sunderbys Nils Sundén stod för tre poäng, varav två mål.

Det här var Piteås andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Sunderbys andra uddamålsseger.

Sunderbys nya tabellposition är femte plats medan Piteå är på fjärde plats.

Lagen möts igen 28 november i Sunderby Ishall.

Piteå tar sig an Lejon i nästa match borta måndag 27 oktober 19.00. Sunderby möter Kiruna borta lördag 25 oktober 18.30.

Piteå–Sunderby 2–3 (0–1, 1–0, 1–1, 0–1)

U20 region norr A herr, LF Arena

Första perioden: 0–1 (11.05) Nils Sundén (Elian Alldén).

Andra perioden: 1–1 (39.25) Albin Falk (Eddie Lindström, Hjalmar Holmgren).

Tredje perioden: 2–1 (50.47) Eddie Lindström (Albin Falk, Joel Öman), 2–2 (51.42) Nils Sundén (Gustav Lindmark, Alve Mikaelsson).

Förlängning: 2–3 (60.56) Jesper Elgcrona (Nils Sundén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Piteå: 3-1-1

Sunderby: 3-0-2

Nästa match:

Piteå: SK Lejon, borta, 27 oktober

Sunderby: Kiruna IF, borta, 25 oktober