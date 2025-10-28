Sunderby tog ännu en seger – 5–3 mot Clemensnäs

Seger för Sunderby med 5–3 mot Clemensnäs

Sunderbys femte seger på de senaste sex matcherna

Nils Mettävainio-Berglund tvåmålsskytt för Sunderby

Sunderby fortsätter starkt i U20 region norr A herr. När laget mötte Clemensnäs hemma i Sunderby Ishall på tisdagen kom ännu en seger. Laget vann med 5–3 (1–1, 1–2, 3–0). I och med detta har Sunderby fem segrar i rad.

Albin Landström blev matchvinnare

Första perioden var jämn. Sunderby inledde bäst och tog ledningen genom Gustav Lindmark efter 14.13, men Clemensnäs kvitterade genom Elmer Grenholm bara tre minuter senare. Clemensnäs gjorde 1–2 genom Elmer Grenholm som gjorde sitt andra mål efter 1.19 i andra perioden.

Sunderby gjorde 2–2 genom Nils Mettävainio-Berglund med 3.09 kvar att spela av perioden.

Clemensnäs tog ledningen på nytt genom Liam Hedman efter 18.29. Sunderby gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 2–3 till ledning med 5–3. Sundéns 5–3-mål kom med drygt tre minuter kvar av matchen.

Sunderbys Viggo Karlsson – Wågström hade tre assists.

För tabellens utseende betyder det här att Sunderby ligger på tredje plats medan Clemensnäs har femteplatsen. Ett fint lyft i tabellen för Sunderby som så sent som den 15 oktober låg på sjunde plats.

Lagen möts på nytt i Kopparhallen den 30 november.

Sunderby tar sig an Kalix i nästa match borta torsdag 30 oktober 19.30. Clemensnäs möter Lejon hemma fredag 31 oktober 19.15.

Sunderby–Clemensnäs 5–3 (1–1, 1–2, 3–0)

U20 region norr A herr, Sunderby Ishall

Första perioden: 1–0 (14.13) Gustav Lindmark (Viggo Karlsson – Wågström, Nils Sundén), 1–1 (17.20) Elmer Grenholm (William Boström).

Andra perioden: 1–2 (21.19) Elmer Grenholm (William Boström, Ville Renling), 2–2 (36.51) Nils Mettävainio-Berglund (Joel Nordmark, Einar Brun), 2–3 (38.29) Liam Hedman (Hugo Dahlborg, Viktor Manberg).

Tredje perioden: 3–3 (42.32) Nils Mettävainio-Berglund (Elias Brännmark, Joel Nordmark), 4–3 (48.04) Albin Landström (Alexander Linder, Viggo Karlsson – Wågström), 5–3 (56.48) Nils Sundén (Viggo Karlsson – Wågström, Viggo Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunderby: 5-0-0

Clemensnäs: 2-0-3

Nästa match:

Sunderby: Kalix HC, borta, 30 oktober

Clemensnäs: SK Lejon, hemma, 31 oktober