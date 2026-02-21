Sunderby SK U18 segrade i toppmötet mot Sundsvall Hockey U18

Seger för Sunderby SK U18 med 7–3 mot Sundsvall Hockey U18

Sunderby SK U18:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Joel Eriksson med två mål för Sunderby SK U18

Det var två topplag som möttes i U18 regional norr fortsättning vår herr under lördagen när Sunderby SK U18 tog emot serieledande Sundsvall Hockey U18. Sunderby SK U18 vann matchen med 7–3 (2–1, 3–1, 2–1).

– Det var ett toppmöte där vi sätter tonen tidigt med tempo, noggrannhet och ett rakt spel. Vi är effektiva i våra lägen och spelar med tålamod även när Sundsvall trycker på. Samtidigt finns det detaljer i försvarsspelet och i våra omställningar som vi kan göra bättre — tre insläppta är för mycket i en sådan här match, kommenterade Sunderby SK U18:s huvudtränare Patrik Knochenhauer.

Segern var Sunderby SK U18:s sjätte på de senaste sju matcherna.

Sundsvall Hockey U18 hade en fin rad med åtta raka matcher utan förlust inför lördagens match.

Douglas Vikman Lund matchvinnare för Sunderby SK U18

Sunderby SK U18 tog ledningen i början av första perioden genom Joel Eriksson.

Sundsvall Hockey U18 gjorde 1–1 genom Hampus Becker efter 12.03.

Efter 15.31 i matchen gjorde Sunderby SK U18 2–1 genom Gabriel Hollberg.

Sunderby SK U18 hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 3–1 efter 1.17 genom Walter Tuomivaara och gick upp till 4–1 innan Sundsvall Hockey U18 svarade.

I periodpausen hade Sunderby SK U18 ledningen med 5–2.

Sunderby SK U18 gjorde två mål i tredje perioden och gick från 5–2 till 7–2, målen av Joel Eriksson och Liam Palo, vilket avgjorde matchen.

Hugo Müller reducerade förvisso men närmare än 7–3 kom inte Sundsvall Hockey U18. Sunderby SK U18 tog därmed en stabil seger.

Sunderby SK U18:s Joel Eriksson stod för två mål och två assists.

Båda lagen har nu fyra segrar och en förlust på de senaste fem matcherna, Sunderby SK U18 med 18–10 och Sundsvall Hockey U18 med 21–16 i målskillnad.

Sunderby SK U18 ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan Sundsvall Hockey U18 fortfarande leder serien, två poäng före Sunderby. Noteras kan att Sundsvall Hockey U18 sedan den 27 januari har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Sunderby SK U18 tar sig an Ö-vik Hockey U18 i nästa match hemma söndag 22 februari 14.00. Sundsvall Hockey U18 möter samma dag 12.30 Piteå Hockey U18 borta.

Sunderby SK U18–Sundsvall Hockey U18 7–3 (2–1, 3–1, 2–1)

U18 regional norr fortsättning vår herr, Sunderby Ishall

Första perioden: 1–0 (0.32) Joel Eriksson, 1–1 (12.03) Hampus Becker (Gustav Von Essen), 2–1 (15.31) Gabriel Hollberg (Liam Palo, Emil Hezekielsson).

Andra perioden: 3–1 (21.17) Walter Tuomivaara (Loke Aronsson, Joel Eriksson), 4–1 (22.42) Douglas Vikman Lund (Gustav Apelqvist), 4–2 (28.54) Elias Sitter (Axel Holmsten, Melvin Bergsten), 5–2 (35.01) Axel Johansson (Viktor Lundberg).

Tredje perioden: 6–2 (50.41) Joel Eriksson (Loke Aronsson, Neo Stålnacke), 7–2 (59.43) Liam Palo (Joel Eriksson, Arn Haraldsson), 7–3 (59.56) Hugo Müller.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunderby SK U18: 4-0-1

Sundsvall Hockey U18: 4-0-1

Nästa match:

Sunderby SK U18: Örnsköldsvik HF, hemma, 22 februari 14.00

Sundsvall Hockey U18: Piteå HC, borta, 22 februari 12.30