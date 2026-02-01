Stützle och Pinto bakom Ottawas avgörande mot New Jersey

Ottawa vann med 4–1 mot New Jersey

Dylan Cozens matchvinnare för Ottawa

Tredje raka segern för Ottawa

Ottawa vann hemma mot New Jersey i NHL med 4–1. Matchen var helt jämn efter två perioder, men avgjordes när Tim Stützle gjorde 3–1 och Shane Pinto en minut senare gjorde 4–1 i sista perioden.

Pittsburgh nästa för Ottawa

Brady Tkachuk gjorde 1–0 till Ottawa efter 13 minuters spel med assist av Drake Batherson och Tim Stützle. 1–1 kom efter 18.14 när Timo Meier hittade rätt efter förarbete från Cody Glass och Connor Brown.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

I tredje perioden var det Ottawa som var vassast och gick från 1–1 till 4–1 genom mål av Dylan Cozens, Tim Stützle och Shane Pinto.

Brady Tkachuk gjorde ett mål för Ottawa och spelade dessutom fram till två mål.

Lagens första möte för säsongen vann New Jersey med 4–3.

I nästa match möter Ottawa Pittsburgh borta på tisdag 3 februari 01.00. New Jersey möter Columbus onsdag 4 februari 01.00 hemma.

Ottawa–New Jersey 4–1 (1–1, 0–0, 3–0)

NHL, Canadian Tire Centre

Första perioden: 1–0 (13.37) Brady Tkachuk (Drake Batherson, Tim Stützle), 1–1 (18.14) Timo Meier (Cody Glass, Connor Brown).

Tredje perioden: 2–1 (40.37) Dylan Cozens (Brady Tkachuk, Jake Sanderson), 3–1 (57.52) Tim Stützle (Brady Tkachuk, Claude Giroux), 4–1 (58.40) Shane Pinto (Michael Amadio, Jake Sanderson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ottawa: 3-0-2

New Jersey: 2-0-3

Nästa match:

Ottawa: Pittsburgh Penguins, borta, 3 februari 01.00

New Jersey: Columbus Blue Jackets, hemma, 4 februari 01.00