Strömsbro vann på nytt – 3–2 mot Kils AIK J18

Strömsbro vann med 3–2 mot Kils AIK J18

Strömsbros sjätte seger på de senaste sju matcherna

Artur Yanchalouski med två mål för Strömsbro

Strömsbro och Kils AIK J18 möttes på söndagen i Testebo Arena. Strömsbro hade tre vinster i rad i U18 regional väst fortsättning vår herr inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 3–2 (0–0, 2–1, 1–1).

– Idag var vi mindre bra. Kil gör en kanoninsats och bara tacka Axel i målet idag, kommenterade Strömsbros tränare Rasmus Christensen.

Theodor Westland bakom Strömsbros avgörande

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Strömsbro gjorde 1–0 genom Artur Yanchalouski efter 1.46 i andra perioden.

Kils AIK J18 kvitterade till 1–1 genom Viggo Persson tidigt i perioden av perioden.

Strömsbro tog ledningen på nytt genom Artur Yanchalouski som gjorde sitt andra mål efter 13.06.

11.47 in i tredje perioden fick Aston De Melo utdelning på pass av Max Höglund och Lucas Arwengrim och kvitterade. 14.29 in i perioden nätade Strömsbros Theodor Westland framspelad av Oscar Wennberg och Ludvig Eklund och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 3–2.

Med fyra omgångar kvar är Strömsbro på fjärde plats i tabellen medan Kils AIK J18 är på nionde plats.

När lagen senast möttes vann Strömsbro med 13–2.

Nästa motstånd för Strömsbro är VIK Hockey U18. Kils AIK J18 tar sig an BIK Karlskoga hemma. Båda matcherna spelas torsdag 26 februari 19.00.

Strömsbro–Kils AIK J18 3–2 (0–0, 2–1, 1–1)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Testebo Arena

Andra perioden: 1–0 (21.46) Artur Yanchalouski (Theodor Westland, Noah Lahtinen), 1–1 (22.39) Viggo Persson (Lucas Gadde, David Hansson), 2–1 (33.06) Artur Yanchalouski (Mille Thunman, Ludvig Eklund).

Tredje perioden: 2–2 (51.47) Aston De Melo (Max Höglund, Lucas Arwengrim), 3–2 (54.29) Theodor Westland (Oscar Wennberg, Ludvig Eklund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro: 4-1-0

Kils AIK J18: 1-0-4

Nästa match:

Strömsbro: VIK Västerås HK, borta, 26 februari 19.00

Kils AIK J18: BIK Karlskoga, hemma, 26 februari 19.00