Strömsbro vann på hemmaplan mot Lindlöven J18

Strömsbro-seger med 7–4 mot Lindlöven J18

Strömsbros Oscar Wennberg tremålsskytt

Andra raka segern för Strömsbro

Strömsbro tog hem segern på hemmaplan mot Lindlöven J18 i U18 regional väst fortsättning herr. 7–4 (3–1, 1–2, 3–1) slutade matchen på torsdagen.

Oscar Wennberg gjorde tre mål för Strömsbro

Strömsbro var starkast i första perioden. Laget vann perioden med 3–1.

I andra perioden var det i stället Lindlöven J18 som hade greppet. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 4–3.

Strömsbro tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 12.04 genom Oscar Wennberg och gick upp till 6–3 innan Lindlöven J18 svarade.

7–4 blev det till slut för Strömsbro.

Strömsbros Oscar Wennberg stod för tre mål och två assists och Ludvig Eklund hade fyra assists.

Strömsbro har tre segrar och två förluster och 19–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lindlöven J18 har en vinst och fyra förluster och 16–26 i målskillnad.

Med en omgång kvar är Strömsbro på tredje plats i tabellen medan Lindlöven J18 är på sjätte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Strömsbro IF vunnit.

Strömsbro tar sig an Valbo J18 i nästa match borta söndag 7 december 15.00. Lindlöven J18 möter samma dag 16.00 Borlänge hemma.

Strömsbro–Lindlöven J18 7–4 (3–1, 1–2, 3–1)

U18 regional väst fortsättning herr, Testebo Arena

Första perioden: 0–1 (4.50) Wilde Wester (Lorenzo Karlefäldt, Wilmer Ericsson), 1–1 (10.49) Albin Augustsson (Melvin Gustafsson, Ture Ageflod), 2–1 (13.39) Oscar Wennberg (Pontus Von Reedtz, Ludvig Eklund), 3–1 (15.13) Mille Thunman (Ludvig Eklund, Oscar Wennberg).

Andra perioden: 3–2 (21.08) Olle Heiche (Melvin Lotzner, Nils Hagsten), 3–3 (24.10) Loke Österlund, 4–3 (25.48) Rasmus Hörnqvist Karl (Ludvig Eklund, Oscar Wennberg).

Tredje perioden: 5–3 (52.04) Oscar Wennberg (Ludvig Eklund), 6–3 (53.04) Melvin Gustafsson (Mille Thunman, Malte Lindholm), 6–4 (58.18) Lorenzo Karlefäldt, 7–4 (59.14) Oscar Wennberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro: 3-1-1

Lindlöven J18: 1-0-4

Nästa match:

Strömsbro: Valbo HC, borta, 7 december

Lindlöven J18: Borlänge HF, hemma, 7 december