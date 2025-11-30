Strömsbro starkast – avgjorde i förlängningen mot Borlänge

Strömsbro vann med 5–4 efter förlängning

Rasmus Hörnqvist Karl med två mål för Strömsbro

Oscar Wennberg avgjorde för Strömsbro

Matchen mellan hemmalaget Strömsbro och gästande Borlänge i U18 regional väst fortsättning herr var lika efter full tid. Först i förlängningen kunde Strömsbro avgöra till 5–4 (2–2, 1–1, 1–1, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev Oscar Wennberg som stod för det avgörande målet.

Rasmus Hörnqvist Karl tvåmålsskytt för Strömsbro

Borlänge tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2.

Strömsbro reducerade och kvitterade till 2–2 genom Ludvig Eklund och Gustav Ytterbom.

Efter 7.44 i andra perioden slog Nils Björklund Östning till på nytt och gav Borlänge ledningen.

Strömsbros Rasmus Hörnqvist Karl gjorde 3–3 efter 16.19 på pass av Theodor Westland och Oscar Wennberg.

Redan efter 1.09 i tredje perioden tog laget ledningen återigen genom Rasmus Hörnqvist Karl assisterad av Mille Thunman och Ludvig Eklund.

10.42 in i tredje perioden nätade Borlänges Henrik Brolin framspelad av Fabian Englund Lövgren och kvitterade.

I förlängningen tog det 1.20 till Strömsbro avgjorde till 5–4. Stor matchhjälte blev Oscar Wennberg.

Nils Björklund Östning gjorde två mål för Borlänge och spelade dessutom fram till ett mål. Oscar Wennberg stod för tre poäng, varav ett mål för Strömsbro.

Det här var Strömsbros andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Borlänges andra uddamålsförlust.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Strömsbro tar sig an Lindlöven J18 i nästa match hemma torsdag 4 december 19.40. Borlänge möter samma dag 19.00 Grums hemma.

Strömsbro–Borlänge 5–4 (2–2, 1–1, 1–1, 1–0)

U18 regional väst fortsättning herr, Nynäshallen

Första perioden: 0–1 (6.06) Sixten Stornils (Tim Andersson, Nils Björklund Östning), 0–2 (13.31) Nils Björklund Östning (Leo Höglund, Sixten Stornils), 1–2 (17.29) Ludvig Eklund (Mille Thunman, Oscar Wennberg), 2–2 (17.40) Gustav Ytterbom (Melvin Gustafsson, Theodor Westland).

Andra perioden: 2–3 (27.44) Nils Björklund Östning, 3–3 (36.19) Rasmus Hörnqvist Karl (Theodor Westland, Oscar Wennberg).

Tredje perioden: 4–3 (41.09) Rasmus Hörnqvist Karl (Mille Thunman, Ludvig Eklund), 4–4 (50.42) Henrik Brolin (Fabian Englund Lövgren).

Förlängning: 5–4 (61.20) Oscar Wennberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro: 3-1-1

Borlänge: 0-2-3

Nästa match:

Strömsbro: Lindlövens IF, hemma, 4 december

Borlänge: Grums IK, hemma, 4 december