Strömsbro avgjorde tät match mot Borlänge i tredje perioden

Strömsbro vann med 4–2 mot Borlänge

Theodor Westland avgjorde för Strömsbro

Andra raka segern för Strömsbro

Matchen mellan hemmalaget Strömsbro och gästande Borlänge var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Strömsbro och vann matchen i U18 regional väst fortsättning vår herr med 4–2 (1–1, 1–1, 2–0).

– Matchen stod och vägde fram till tredje perioden, där tycker jag vi är lite starkare trots de fick bra chanser som vi bjuder på. Leo kommer upp och är stark i målet, kommenterade Strömsbros tränare Rasmus Christensen.

BIK Karlskoga nästa för Strömsbro

Gästerna Borlänge började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 2.13 slog Erik Lundgren till med assist av Loui Fröjd och Anton Gillström. Strömsbro kvitterade när Rasmus Hörnqvist Karl slog till på passning från Mille Thunman och Ludvig Eklund efter 15.03.

Strömsbro gjorde också 2–1 efter 4.37 i andra perioden när Artur Yanchalouski hittade rätt på pass av Mille Thunman och Ludvig Eklund. Borlänges Filip Öhrn gjorde 2–2 efter 15.29 framspelad av Loui Fröjd och Filip Eriksson.

7.50 in i tredje perioden satte Theodor Westland pucken framspelad av Noah Lahtinen och gav laget ledningen. Efter 17.56 slog Noah Lahtinen till på pass av Rasmus Hörnqvist Karl och Theodor Westland och ökade ledningen för Strömsbro. 4–2-målet blev matchens sista.

Strömsbro har tre segrar och två förluster och 28–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Borlänge har en vinst och fyra förluster och 22–19 i målskillnad.

Borlänges nya tabellposition är sjätte plats medan Strömsbro är på fjärde plats. Noteras kan att Strömsbro sedan den 6 januari har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Det här var fjärde mötet mellan Strömsbro och Borlänge den här säsongen. Strömsbro IF har tagit två segrar före den här matchen. Borlänge HF vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Nästa motstånd för Strömsbro är BIK Karlskoga. Lagen möts tisdag 3 februari 19.40 i Testebo Arena. Borlänge tar sig an Malung hemma söndag 8 februari 12.00.

Strömsbro–Borlänge 4–2 (1–1, 1–1, 2–0)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Testebo Arena

Första perioden: 0–1 (2.13) Erik Lundgren (Loui Fröjd, Anton Gillström), 1–1 (15.03) Rasmus Hörnqvist Karl (Mille Thunman, Ludvig Eklund).

Andra perioden: 2–1 (24.37) Artur Yanchalouski (Mille Thunman, Ludvig Eklund), 2–2 (35.29) Filip Öhrn (Loui Fröjd, Filip Eriksson).

Tredje perioden: 3–2 (47.50) Theodor Westland (Noah Lahtinen), 4–2 (57.56) Noah Lahtinen (Rasmus Hörnqvist Karl, Theodor Westland).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro: 3-0-2

Borlänge: 1-1-3

Nästa match:

Strömsbro: BIK Karlskoga, hemma, 3 februari 19.40

Borlänge: Malungs IF, hemma, 8 februari 12.00