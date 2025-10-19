Strömsbro 2 vann efter avgörande i tredje perioden mot Gävle

Strömsbro 2 vann med 2–1 mot Gävle

Casper Carlsson avgjorde för Strömsbro 2

Tredje raka segern för Strömsbro 2

Det blev seger för Strömsbro 2 borta mot Gävle i U18 Div 1 västra A herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Strömsbro 2 fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 1–2 (0–0, 1–1, 0–1).

Casper Carlsson blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål med bara 53 sekunder kvar av slutperioden.

Gävle–Strömsbro 2 – mål för mål

Den första perioden slutade mållös. Efter 7.55 i andra perioden gjorde Strömsbro 2 0–1 genom William Ederborg.

Gävle gjorde 1–1 genom Albin Saletti efter 12.08 av perioden. Men Strömsbro 2 avgjorde matchen med 53 sekunder kvar att spela genom Casper Carlsson.

Gävle vann senast lagen möttes med 7–3 i Nynäshallen.

Den 30 november tar lagen sig an varandra igen, då i Testebo Arena.

Strömsbro 2 tar sig an Sandviken hemma samma tid.

Gävle–Strömsbro 2 1–2 (0–0, 1–1, 0–1)

U18 Div 1 västra A herr, Nynäshallen

Andra perioden: 0–1 (27.55) William Ederborg (Mille Eriksson), 1–1 (32.08) Albin Saletti.

Tredje perioden: 1–2 (59.07) Casper Carlsson.

Nästa match:

Gävle: Sandvikens IK, borta, 23 oktober

Strömsbro 2: Sandvikens IK, hemma, 26 oktober