Strömsbro 2 vann efter avgörande i tredje perioden mot Gävle
- Strömsbro 2 vann med 2–1 mot Gävle
- Casper Carlsson avgjorde för Strömsbro 2
- Tredje raka segern för Strömsbro 2
Det blev seger för Strömsbro 2 borta mot Gävle i U18 Div 1 västra A herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Strömsbro 2 fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 1–2 (0–0, 1–1, 0–1).
Casper Carlsson blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål med bara 53 sekunder kvar av slutperioden.
Gävle–Strömsbro 2 – mål för mål
Den första perioden slutade mållös. Efter 7.55 i andra perioden gjorde Strömsbro 2 0–1 genom William Ederborg.
Gävle gjorde 1–1 genom Albin Saletti efter 12.08 av perioden. Men Strömsbro 2 avgjorde matchen med 53 sekunder kvar att spela genom Casper Carlsson.
Gävle vann senast lagen möttes med 7–3 i Nynäshallen.
Den 30 november tar lagen sig an varandra igen, då i Testebo Arena.
Strömsbro 2 tar sig an Sandviken hemma samma tid.
Gävle–Strömsbro 2 1–2 (0–0, 1–1, 0–1)
U18 Div 1 västra A herr, Nynäshallen
Andra perioden: 0–1 (27.55) William Ederborg (Mille Eriksson), 1–1 (32.08) Albin Saletti.
Tredje perioden: 1–2 (59.07) Casper Carlsson.
Nästa match:
Gävle: Sandvikens IK, borta, 23 oktober
Strömsbro 2: Sandvikens IK, hemma, 26 oktober
