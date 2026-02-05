Strömsbro 2 fortsätter vinna – 5–4 mot Valbo HC 2

Strömsbro 2 segrade – 5–4 mot Valbo HC 2

Strömsbro 2:s sjätte seger på de senaste sex matcherna

Alve Bergfeldt gjorde två mål för Strömsbro 2

Strömsbro 2 är svårstoppat för tillfället. När laget mötte Valbo HC 2 hemma i Testebo Arena på torsdagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 5–4 (1–2, 1–1, 3–1) innebär att Strömsbro 2 nu har sex segrar i följd i U18 division 1 västra A vår och är fortfarande obesegrat i år.

Theo Bäckius blev matchvinnare

Valbo HC 2 tog ledningen i första perioden genom Sixten Kjellin.

Strömsbro 2 kvitterade till 1–1 genom Alve Bergfeldt efter 11.24.

Valbo HC 2 tog ledningen på nytt genom Neo Rask efter 13.45 i matchen.

Efter 4.18 i andra perioden slog Nils Keddyson till och gjorde 1–3. Strömsbro 2:s Ture Ageflod gjorde 2–3 efter 5.19 på pass av William Aflarenko och Arvid Boëthius.

Strömsbro 2 kvitterade också till 3–3 genom Alve Bergfeldt i början av tredje perioden i tredje perioden.

Valbo HC 2 gjorde 3–4 genom Liam Hård efter 5.41 i tredje perioden.

Theo Bäckius och Gustav Ytterbom såg till att Strömsbro 2 vände till ledning med 5–4.

Det här betyder att Strömsbro 2 är i fortsatt serieledning, med 18 poäng efter sex matcher och Valbo HC 2 på fjärde plats med nio poäng.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Strömsbro IF 2 vunnit.

Nästa motstånd för Strömsbro 2 är Huge/Skutskär. Lagen möts söndag 8 februari 16.40 i NickBack Arena. Valbo HC 2 tar sig an Gävle hemma torsdag 12 februari 19.40.

Strömsbro 2–Valbo HC 2 5–4 (1–2, 1–1, 3–1)

U18 division 1 västra A vår, Testebo Arena

Första perioden: 0–1 (7.39) Sixten Kjellin (Theodor Lång), 1–1 (11.24) Alve Bergfeldt (Alexander Dahlund, Edward Von Haartman), 1–2 (13.45) Neo Rask (Nils Keddyson).

Andra perioden: 1–3 (24.18) Nils Keddyson, 2–3 (25.19) Ture Ageflod (William Aflarenko, Arvid Boëthius).

Tredje perioden: 3–3 (42.41) Alve Bergfeldt (Oscar Aflarenko, Hjalmar Smedberg), 3–4 (45.41) Liam Hård (Alfred Lenning), 4–4 (50.43) Gustav Ytterbom (Arvid Boëthius, Oscar Aflarenko), 5–4 (51.30) Theo Bäckius (Ture Ageflod, William Aflarenko).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro 2: 5-0-0

Valbo HC 2: 3-0-2

Nästa match:

Strömsbro 2: IK Huge/Skutskärs SK, hemma, 8 februari 16.40

Valbo HC 2: Gävle GIK, hemma, 12 februari 19.40