Straffseger för Grums hemma mot Valbo J18

Grums-seger med 4–3 efter straffar

Grums Lukas Eckerwall tvåmålsskytt

Gabriel Axelsson avgjorde för Grums

Grums vann en riktigt jämn match mot Valbo J18 i U18 regional väst fortsättning herr. Avgörandet kom först i straffläggningen där hemmalaget var starkare och vann med 4–3 (0–1, 1–2, 2–0, 0–0, 1–0). Gabriel Axelsson blev hjälte i straffläggningen.

Grums Lukas Eckerwall tvåmålsskytt

Douglas Jönsson gjorde 1–0 till Valbo J18 efter 7.17 framspelad av Benjamin Skogsberg Olsson. Grums kvitterade till 1–1 genom Jack Smedberg i början av andra perioden i andra perioden.

Valbo J18 gjorde dock två mål och gick från 1–1 till 1–3, målen av Joakim Lindberg och Milo Mcguinness. Grums reducerade och kvitterade till 3–3 genom två mål av Lukas Eckerwall med 53 sekunder kvar att spela. I straffläggningen var det Grums som avgjorde till 4–3. Den avgörande straffen stod Gabriel Axelsson för.

Grums Carl Glänfält hade tre assists.

Det här var Grums andra uddamålsseger den här säsongen.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Grums med 5–3.

Lagen möts på nytt i NickBack Arena den 30 november.

Nästa motstånd för Grums är Borlänge. Lagen möts torsdag 6 november 19.00 i Billerudhallen. Valbo J18 tar sig an Borlänge borta tisdag 4 november 19.00.

Grums–Valbo J18 4–3 (0–1, 1–2, 2–0, 0–0, 1–0)

U18 regional väst fortsättning herr, Billerudhallen

Första perioden: 0–1 (7.17) Douglas Jönsson (Benjamin Skogsberg Olsson).

Andra perioden: 1–1 (20.26) Jack Smedberg (Carl Glänfält, Lukas Owesten), 1–2 (21.27) Joakim Lindberg (Albin Andersson), 1–3 (28.19) Milo Mcguinness (Lukas Albertsson, Vigge Öhlander).

Tredje perioden: 2–3 (43.19) Lukas Eckerwall (Carl Glänfält, Viggo Rudehov-Hjalmarsson), 3–3 (59.07) Lukas Eckerwall (Adam Nordström, Carl Glänfält).

Straffar: 4–3 (65.00) Gabriel Axelsson.

Nästa match:

Grums: Borlänge HF, hemma, 6 november

Valbo J18: Borlänge HF, borta, 4 november