Straffseger för Bäcken hemma mot Hanhals J18

Bäcken-seger med 3–2 efter straffar

Emil Kollgren matchvinnare för Bäcken

Andra raka segern för Bäcken

Bäcken vann en riktigt jämn match mot Hanhals J18 i U18 division 1 syd A. Avgörandet kom först i straffläggningen där Bäcken var starkare och vann med 3–2 (1–2, 1–0, 0–0, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Emil Kollgren för.

Bäcken–Hanhals J18 – mål för mål

Bäcken tog ledningen i första perioden genom Melker Gyllenspetz Munro.

Ludwig Bonander och Jonathan Ringgren låg sen bakom vändningen till 1–2 för Hanhals J18.

Efter 13.01 i andra perioden slog Helmer Vungi till framspelad av Ludvig Håkansson och kvitterade för Bäcken.

Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning.

Bäckens Emil Kollgren blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Bäcken med 26–15 och Hanhals J18 med 26–17 i målskillnad. Det här var Bäckens andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Hanhals J18:s fjärde uddamålsförlust.

Lagens första möte för säsongen vann Hanhals IF med 4–3.

Söndag 7 december spelar Bäcken borta mot Halmstad J18 14.00 och Hanhals J18 mot Borås hemma 12.30 i Kungsbacka Ishall.

Bäcken–Hanhals J18 3–2 (1–2, 1–0, 0–0, 0–0, 1–0)

U18 division 1 syd A, Marconihallen

Första perioden: 1–0 (8.50) Melker Gyllenspetz Munro, 1–1 (14.13) Jonathan Ringgren (Ludwig Bonander), 1–2 (16.50) Ludwig Bonander (Jonathan Ringgren, Hugo Flink).

Andra perioden: 2–2 (33.01) Helmer Vungi (Ludvig Håkansson).

Straffar: 3–2 (65.00) Emil Kollgren.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bäcken: 3-0-2

Hanhals J18: 3-1-1

Nästa match:

Bäcken: Halmstad Hammers HC, borta, 7 december

Hanhals J18: Borås HC, hemma, 7 december