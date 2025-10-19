Straffar avgjorde – Tranås J18 vann mot Mariestad

Tranås J18 segrade – 4–3 efter straffar

Tranås J18:s Vincent Sjöö-Laisio tvåmålsskytt

Vincent Senewiratne matchvinnare för Tranås J18

Mariestad spelade mot Tranås J18 hemma i en riktigt jämn match i U18 division 1 syd B herr. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen och först i straffläggningen kunde Tranås J18 avgöra till 4–3 (0–0, 1–2, 2–1, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Vincent Senewiratne för.

Resultatet betyder att serieledande Tranås J18 tog fjärde segern i följd och att Mariestad samtidigt förlorade efter tre segrar i rad.

Vincent Sjöö-Laisio gjorde två mål för Tranås J18

Den första perioden slutade 0–0. Mariestad startade andra perioden bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Leon Selander och William Nyrén innan Tranås J18 svarade och gjorde 2–1 genom Vincent Sjöö-Laisio. Vincent Sjöö-Laisio och Elias Lindén såg till att Tranås J18 vände till ledning med 2–3.

Mariestad kvitterade till 3–3 genom Olle Holmén med knappt fyra minuter kvar att spela. Målet kom med 3.29 kvar att spela. Tranås J18:s Vincent Senewiratne satte den avgörande straffen för gästerna.

Tranås J18:s Vincent Sjöö-Laisio stod för tre poäng, varav två mål.

Lagen möts på nytt i Tranås Arena den 23 november.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 23 oktober. Då möter Mariestad Gisla/Nittorp i Gislerinken 19.15. Tranås J18 tar sig an Dalen hemma 19.30.

Mariestad–Tranås J18 3–4 (0–0, 2–1, 1–2, 0–0, 0–1)

U18 division 1 syd B herr, Mariehus Arena

Andra perioden: 1–0 (23.01) Leon Selander (Liam Lövgren Lennartsson, Amandus Alt Almqvist), 2–0 (23.16) William Nyrén (Gustav Persson, Olle Holmén), 2–1 (33.06) Vincent Sjöö-Laisio (Elias Lindén, Isac Ek).

Tredje perioden: 2–2 (40.13) Elias Lindén (Carl Sandahl, Vincent Sjöö-Laisio), 2–3 (42.21) Vincent Sjöö-Laisio, 3–3 (56.31) Olle Holmén (Lukas Ottosson).

Straffar: 3–4 (65.00) Vincent Senewiratne.

Nästa match:

Mariestad: Gislaveds SK/Nittorp IK, borta, 23 oktober

Tranås J18: HC Dalen, hemma, 23 oktober