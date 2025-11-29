Straffar avgjorde – Surahammar vann mot Piteå

Surahammar vann med 5–4 efter straffar

Hampus Sjölund gjorde två mål för Surahammar

Felix Filipson matchvinnare för Surahammar

Surahammar spelade mot Piteå hemma i en riktigt jämn match i hockeyettan norra. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen och först i straffläggningen kunde hemmalaget avgöra till 5–4 (1–1, 3–1, 0–2, 0–0, 1–0). Felix Filipson blev hjälte i straffläggningen.

Surahammars Hampus Sjölund tvåmålsskytt

Hampus Sjölund gav Surahammar ledningen efter 11.38 efter förarbete från Felix Filipson och Anton Hansson Myhrén.

Efter 17.39 kvitterade Piteå genom Isak Holmström på pass av Oscar Bramberg och Oscar Nilsson.

Surahammar stod därefter för tre raka mål i början av andra perioden när laget gick från 1–1 till 4–1 på bara 3.02.

Piteå reducerade dock till 4–2 genom Leo Bergström efter 10.12 av perioden.

Efter 47 sekunder i tredje perioden reducerade Piteå på nytt genom Oscar Bramberg.

9.15 in i tredje perioden slog Caesar Björk till framspelad av Leo Bergström och Nils Bolin och kvitterade.

Surahammars Felix Filipson satte den avgörande straffen för hemmalaget.

Piteås Oscar Bramberg stod för tre poäng, varav ett mål. Felix Filipson gjorde ett mål och totalt tre poäng för Surahammar.

Det här var Surahammars tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Piteås fjärde uddamålsförlust.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 30 november. Då möter Surahammar Bodens HF i XLNT AKUSTIK Arena 16.00. Piteå tar sig an Enköping borta 14.00.

Surahammar–Piteå 5–4 (1–1, 3–1, 0–2, 0–0, 1–0)

Hockeyettan norra, XLNT AKUSTIK Arena

Första perioden: 1–0 (11.38) Hampus Sjölund (Felix Filipson, Anton Hansson Myhrén), 1–1 (17.39) Isak Holmström (Oscar Bramberg, Oscar Nilsson).

Andra perioden: 2–1 (23.26) Harald Heino (Kasper Dahlqvist, Sebastian Ehrencrona), 3–1 (24.26) Hampus Sjölund (Felix Filipson, William Otter), 4–1 (26.28) Wille Ekman-Cederborg (Adam Karlsson, Linus Rydell), 4–2 (30.12) Leo Bergström (Oscar Nilsson, Oscar Bramberg).

Tredje perioden: 4–3 (40.47) Oscar Bramberg, 4–4 (49.15) Caesar Björk (Leo Bergström, Nils Bolin).

Straffar: 5–4 (65.00) Felix Filipson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Surahammar: 3-0-2

Piteå: 2-2-1

Nästa match:

Surahammar: Bodens HF, hemma, 30 november

Piteå: Enköpings SK HK, borta, 30 november