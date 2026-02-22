Straffar avgjorde – Olofström vann mot Helsingborg

Seger för Olofström med 3–2 efter straffar

Troy Leppälä matchvinnare för Olofström

Tredje förlusten i rad för Helsingborg

Olofström vann en riktigt jämn match mot Helsingborg i U18 regional syd vår. Avgörandet kom först i straffläggningen där bortalaget var starkare och vann med 3–2 (0–0, 1–1, 1–1, 0–0, 1–0). Troy Leppälä blev hjälte i straffläggningen.

– Vi behöver bli starkare i slutskedet av matcher och stänga på ett bättre sätt. Men vi lär oss och går vidare, kommenterade Helsingborgs huvudtränare Alfred Panelin-Borg.

Helsingborg–Olofström – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

4.14 in i andra perioden gjorde Helsingborg 1–0 genom Isak Paerremand efter pass från Jacob Wikhäll och Richárd Orgoványi. Efter 16.33 i andra perioden slog Gunnar Westerlind till framspelad av Anton Lund och Troy Leppälä och kvitterade för Olofström.

4.34 in i tredje perioden satte Richárd Orgoványi pucken på pass av Felix Data och Marius Decierdo och gav laget ledningen. 14.39 in i perioden slog Yehor Polishchuk till på pass av Gunnar Westerlind och kvitterade.

Olofströms Troy Leppälä satte den avgörande straffen för gästerna.

Med fyra omgångar kvar är Helsingborg på sjunde plats i tabellen medan Olofström är på sjätte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Olofström med 4–2.

Torsdag 26 februari 19.00 möter Helsingborg Karlskrona borta i NKT Arena medan Olofström spelar hemma mot Borås.

Helsingborg–Olofström 2–3 (0–0, 1–1, 1–1, 0–0, 0–1)

U18 regional syd vår, Olympiarinken

Andra perioden: 1–0 (24.14) Isak Paerremand (Jacob Wikhäll, Richárd Orgoványi), 1–1 (36.33) Gunnar Westerlind (Anton Lund, Troy Leppälä).

Tredje perioden: 2–1 (44.34) Richárd Orgoványi (Felix Data, Marius Decierdo), 2–2 (54.39) Yehor Polishchuk (Gunnar Westerlind).

Straffar: 2–3 (65.00) Troy Leppälä.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Helsingborg: 1-2-2

Olofström: 3-0-2

Nästa match:

Helsingborg: Karlskrona HK, borta, 26 februari 19.00

Olofström: Borås HC, hemma, 26 februari 19.00