Straffar avgjorde – Ö-vik Hockey U18 vann mot Sunderby SK U18

Ö-vik Hockey U18 vann med 4–3 efter straffar

Alex Lindahl gjorde två mål för Ö-vik Hockey U18

Andra raka segern för Ö-vik Hockey U18

Sunderby SK U18 mötte Ö-vik Hockey U18 borta i en match i U18 regional norr fortsättning vår herr som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde bortalaget vinna med 4–3 (0–3, 0–0, 3–0, 0–0, 1–0). Alex Lindahl blev hjälte i straffläggningen.

Sunderby SK U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Ö-vik Hockey U18 reducerade och kvitterade till 3–3 med knappt fem minuter kvar att spela.

Ö-vik Hockey U18:s Alex Lindahl satte den avgörande straffen för gästerna.

Alex Lindahl gjorde två mål för Ö-vik Hockey U18 och ett assist och Vilmer Östman stod för tre poäng, varav ett mål. Emil Hezekielsson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Sunderby SK U18.

Med tre omgångar kvar är Sunderby SK U18 på andra plats i tabellen medan Ö-vik Hockey U18 är på fjärde plats.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Sunderby SK U18 tar sig an Clemensnäs U18 i nästa match borta söndag 1 mars 13.45. Ö-vik Hockey U18 möter Vännäs U18 hemma onsdag 4 mars 19.30.

Sunderby SK U18–Ö-vik Hockey U18 3–4 (3–0, 0–0, 0–3, 0–0, 0–1)

U18 regional norr fortsättning vår herr, Sunderby Ishall

Första perioden: 1–0 (3.00) Emil Hezekielsson (Folke Sundqvist, Leo Laitamaa), 2–0 (6.11) Leo Laitamaa (Gabriel Hollberg, Emil Hezekielsson), 3–0 (14.52) Gabriel Hollberg (Folke Sundqvist, Emil Hezekielsson).

Tredje perioden: 3–1 (47.29) Vilmer Östman (Vilmer Sjöblom, Axel Kavenstrand), 3–2 (52.46) Alex Lindahl (Vilmer Östman), 3–3 (55.28) Axel Kavenstrand (Alex Lindahl, Vilmer Östman).

Straffar: 3–4 (65.00) Alex Lindahl.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunderby SK U18: 3-1-1

Ö-vik Hockey U18: 3-1-1

Nästa match:

Sunderby SK U18: Clemensnäs HC, borta, 1 mars 13.45

Ö-vik Hockey U18: Vännäs HC, hemma, 4 mars 19.30