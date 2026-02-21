Straffar avgjorde när Skutskär J20 vann mot Västerås Pickels HC

Seger för Skutskär J20 med 5–4 efter straffar

William Bogebrant med två mål för Skutskär J20

William Persson matchvinnare för Skutskär J20

Västerås Pickels HC mötte Skutskär J20 borta i en match i U20 division 1 västra A herr som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde Skutskär J20 vinna med 5–4 (0–1, 2–0, 2–3, 0–0, 1–0). William Persson blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

I lagens senaste möte såg det annorlunda ut, då vann Västerås Pickels HC med hela 5–0.

William Bogebrant gjorde två mål för Skutskär J20

Västerås Pickels HC tog ledningen efter åtta minuter genom Lucas Trollvad.

Skutskär J20 kvitterade till 1–1 redan efter efter 50 sekunder i andra perioden genom William Bogebrant efter förarbete från Marcus Friberg Carlsson och Rasmus Sågström. Skutskär J20 gjorde också 1–2 efter 12.03 i andra perioden när William Bogebrant hittade rätt återigen framspelad av William Persson och Rasmus Sågström.

Västerås Pickels HC kvitterade till 2–2 genom Max Bjelm i början av tredje perioden i tredje perioden.

Skutskär J20 tog ledningen på nytt genom Alwin Eriksson efter 4.44 i tredje perioden.

Västerås Pickels HC gjorde 3–3 genom Lucas Trollvad efter 6.46 av perioden.

Med 1.15 kvar i perioden gjorde Skutskär J20 3–4 genom Marcus Friberg Carlsson.

Västerås Pickels HC gjorde 4–4 genom Victor Korkala Björkeland med 43 sekunder kvar av perioden.

I straffläggningen var det Skutskär J20 som avgjorde till 4–5. Den avgörande straffen stod William Persson för.

William Persson och Marcus Friberg Carlsson gjorde båda ett mål och två assist för Skutskär J20.

Det här betyder att Västerås Pickels HC ligger kvar på nionde och sista plats i tabellen och Skutskär J20 på åttonde plats.

Västerås Pickels HC–Skutskär J20 4–5 (1–0, 0–2, 3–2, 0–0, 0–1)

U20 division 1 västra A herr, Mimerhallen

Första perioden: 1–0 (8.40) Lucas Trollvad.

Andra perioden: 1–1 (20.50) William Bogebrant (Marcus Friberg Carlsson, Rasmus Sågström), 1–2 (32.03) William Bogebrant (William Persson, Rasmus Sågström).

Tredje perioden: 2–2 (40.18) Max Bjelm (Vidar Bäckman, Oskar Nurmi), 2–3 (44.44) Alwin Eriksson (William Persson, Marcus Friberg Carlsson), 3–3 (46.46) Lucas Trollvad (Wille Gäfvert, Liam Udd), 3–4 (58.45) Marcus Friberg Carlsson (Alwin Eriksson, Jordan Amnebrink), 4–4 (59.17) Victor Korkala Björkeland (Elliot Engström, Max Bjelm).

Straffar: 4–5 (65.00) William Persson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västerås Pickels HC: 0-1-4

Skutskär J20: 1-0-4

Nästa match:

Skutskär J20: Falu IF, borta, 22 februari 11.45