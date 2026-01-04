Straffar avgjorde när Chicago vann mot Washington
- Chicago-seger med 3–2 efter straffar
- Andra raka segern för Chicago
- Anaheim Ducks blir nästa motstånd för Washington
Washington tog emot Chicago hemma i en riktigt jämn match i NHL. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen. Först i straffläggningen kunde bortalaget avgöra till 3–2.
Vegas nästa för Chicago
Washington har två vinster och tre förluster och 18–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Chicago har tre vinster och två förluster och 16–18 i målskillnad.
Lagen möts igen 10 januari i United Center.
Tisdag 6 januari 01.00 spelar Washington hemma mot Anaheim Ducks. Chicago möter Vegas hemma i United Center måndag 5 januari 01.00.
