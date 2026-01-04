Prenumerera

Straffar avgjorde när Chicago vann mot Washington

Washington tog emot Chicago hemma i en riktigt jämn match i NHL. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen. Först i straffläggningen kunde bortalaget avgöra till 3–2.

Vegas nästa för Chicago

Washington har två vinster och tre förluster och 18–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Chicago har tre vinster och två förluster och 16–18 i målskillnad.

Lagen möts igen 10 januari i United Center.

Tisdag 6 januari 01.00 spelar Washington hemma mot Anaheim Ducks. Chicago möter Vegas hemma i United Center måndag 5 januari 01.00.

