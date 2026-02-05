Straffar avgjorde – Lidingö Vikings HC vann mot IK Göta

Lidingö Vikings HC-seger med 5–4 efter straffar

Lidingö Vikings HC:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Gabriel Höög Hallén matchvinnare för Lidingö Vikings HC

Lidingö Vikings HC spelade mot IK Göta hemma i en riktigt jämn match i U18 allettan östra fortsättningsserie. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen och först i straffläggningen kunde Lidingö Vikings HC avgöra till 5–4 (4–1, 0–2, 0–1, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Gabriel Höög Hallén för.

Därmed har Lidingö Vikings HC vunnit fem matcher i rad i U18 allettan östra fortsättningsserie.

Väsby nästa för Lidingö Vikings HC

Lidingö Vikings HC spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 4–1.

IK Göta reducerade igen efter 20 sekunder genom Axel Rinman på pass av Oliwer Ekström och Nils Norling. Hugo Karlsson såg till att IK Göta reducerade igen efter 2.17 framspelad av Nils Norling.

9.21 in i tredje perioden nätade IK Götas Max Balk framspelad av Fabian Blomgren och Elliot Hultstrand och kvitterade.

Lidingö Vikings HC vann straffläggningen efter att Gabriel Höög Hallén satt den avgörande straffen.

Lidingö Vikings HC:s Aleksis Frelihs stod för två mål och ett assist.

IK Götas nya tabellposition är fjärde plats medan Lidingö Vikings HC är på andra plats. Ett fint lyft i tabellen för IK Göta som så sent som den 9 januari låg på tionde plats.

Den 26 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i HCL Tech Arena.

Söndag 8 februari spelar Lidingö Vikings HC borta mot Väsby 17.00 och IK Göta mot Eskilstuna Linden Hockey borta 18.45 i Smehallen.

Lidingö Vikings HC–IK Göta 5–4 (4–1, 0–2, 0–1, 0–0, 1–0)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Exakt Arena

Första perioden: 1–0 (1.00) Aleksis Frelihs (Ludvig Malmström), 2–0 (3.18) Aleksis Frelihs (Victor Hansen), 3–0 (13.24) Jan Bajnar (William Otterud), 4–0 (17.58) Gabriel Höög Hallén (Aleksis Frelihs, Ludvig Malmström), 4–1 (19.22) Axel Rinman (Adam Belmonte).

Andra perioden: 4–2 (20.20) Axel Rinman (Oliwer Ekström, Nils Norling), 4–3 (22.17) Hugo Karlsson (Nils Norling).

Tredje perioden: 4–4 (49.21) Max Balk (Fabian Blomgren, Elliot Hultstrand).

Straffar: 5–4 (65.00) Gabriel Höög Hallén.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lidingö Vikings HC: 5-0-0

IK Göta: 2-2-1

Nästa match:

Lidingö Vikings HC: Väsby IK HK, borta, 8 februari 17.00

IK Göta: Eskilstuna Linden Hockey, borta, 8 februari 18.45