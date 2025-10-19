Straffar avgjorde – Karlskrona vann mot Olofström

Karlskrona-seger med 5–4 efter straffar

Karlskronas Alvin Palmqvist tvåmålsskytt

Tionde förlusten i rad för Olofström

Olofström spelade mot Karlskrona hemma i en riktigt jämn match i U18 regional syd herr. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen och först i straffläggningen kunde Karlskrona avgöra till 5–4 (0–1, 1–2, 3–1, 0–0, 1–0). Alvin Palmqvist blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Alvin Palmqvist gjorde två mål för Karlskrona

Oscar Stråhle gjorde 1–0 till Olofström efter nio minuter framspelad av Luca Bærentsen. Olofström gjorde två mål i andra perioden och gick från 1–0 till 3–0, båda målen av Lowe Knoester.

Karlskrona reducerade dock till 3–1 genom Max Frykberg med 2.41 kvar att spela av perioden. Karlskrona vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 3–1 till 3–4 i tredje perioden inom bara 4.17.

Olofström kvitterade till 4–4 genom Lowe Knoester med knappt två minuter kvar att spela. Målet kom med 1.14 kvar att spela. Karlskronas Alvin Palmqvist satte den avgörande straffen för gästerna.

Olofströms Lowe Knoester gjorde tre mål.

Olofström har fem förluster och 7–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Karlskrona har två vinster och tre förluster och 20–20 i målskillnad. Det här var Olofströms tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Karlskronas andra uddamålsseger.

Det här betyder att Olofström slutar på tolfte plats och Karlskrona på nionde plats. Olofström har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 20 september låg laget på sjätte plats.

Olofström–Karlskrona 4–5 (1–0, 2–1, 1–3, 0–0, 0–1)

U18 regional syd herr, Stålhallen

Första perioden: 1–0 (9.49) Oscar Stråhle (Luca Bærentsen).

Andra perioden: 2–0 (20.45) Lowe Knoester (Liam Nordström, Andreas Jørgensen), 3–0 (29.45) Lowe Knoester (Andreas Jørgensen, Gunnar Westerlind), 3–1 (37.19) Max Frykberg (Olle Willén).

Tredje perioden: 3–2 (45.58) Sigge Stoltz (Viggo Wahlqvist), 3–3 (48.05) Alvin Palmqvist (Olle Althini), 3–4 (50.15) Hampus Ullberg (León Lindgren, Max Frykberg), 4–4 (58.46) Lowe Knoester (Gunnar Westerlind).

Straffar: 4–5 (65.00) Alvin Palmqvist.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Olofström: 0-1-4

Karlskrona: 2-2-1