Straffar avgjorde för Surahammar i bortasegern mot Sollentuna

Surahammar vann med 4–3 efter straffar

Linus Rydell matchvinnare för Surahammar

Andra förlusten i följd för Sollentuna

Sollentuna mötte Surahammar borta i en match i hockeyettan norra som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde Surahammar vinna med 4–3 (1–1, 1–1, 1–1, 0–0, 1–0). Linus Rydell blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Strömsbro nästa för Surahammar

Ture Edvardsson gav Sollentuna ledningen efter 7.16 efter förarbete av Lukas Paulsson och Lucas Eriksson. Surahammar kvitterade när Marcus Lindström fick träff på pass av Linus Rydell efter 11.47.

Surahammar gjorde också 1–2 efter 8.17 i andra perioden när Felix Filipson fick träff på pass av Marcus Lindström och Lukas Henze. Sollentunas Lukas Paulsson gjorde 2–2 efter 8.42 framspelad av Lucas Eriksson.

7.07 in i tredje perioden nätade Surahammars Kasper Dahlqvist på pass av Wille Ekman-Cederborg och Tore Lundström och gav laget ledningen. Karl Strömberg stod för målet när Sollentuna kvitterade till 3–3 med 1.57 kvar att spela efter förarbete från Lucas Eriksson och Lukas Paulsson.

I straffläggningen var det Surahammar som avgjorde till 3–4. Den avgörande straffen stod Linus Rydell för.

Sollentunas Lucas Eriksson hade tre assists och Lukas Paulsson stod för ett mål och två assists.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Sollentuna med 16–19 och Surahammar med 16–20 i målskillnad.

Sollentuna stannar därmed på 15:e plats och Surahammar på tionde plats i tabellen.

Nästa motstånd för Sollentuna är Kiruna. Surahammar tar sig an Strömsbro hemma. Båda matcherna spelas lördag 31 januari 15.00.

Sollentuna–Surahammar 3–4 (1–1, 1–1, 1–1, 0–0, 0–1)

Hockeyettan norra

Första perioden: 1–0 (7.16) Ture Edvardsson (Lukas Paulsson, Lucas Eriksson), 1–1 (11.47) Marcus Lindström (Linus Rydell).

Andra perioden: 1–2 (28.17) Felix Filipson (Marcus Lindström, Lukas Henze), 2–2 (28.42) Lukas Paulsson (Lucas Eriksson).

Tredje perioden: 2–3 (47.07) Kasper Dahlqvist (Wille Ekman-Cederborg, Tore Lundström), 3–3 (58.03) Karl Strömberg (Lucas Eriksson, Lukas Paulsson).

Straffar: 3–4 (65.00) Linus Rydell.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollentuna: 2-1-2

Surahammar: 2-0-3

Nästa match:

Sollentuna: Kiruna IF, borta, 31 januari 15.00

Surahammar: Strömsbro IF, hemma, 31 januari 15.00