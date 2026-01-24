Straffar avgjorde för Piteå i hemmasegern mot Forshaga

Seger för Piteå med 5–4 efter straffar

Wilmer Lindfors tvåmålsskytt för Piteå

Oskar Lundkvist avgjorde för Piteå

Piteå mötte Forshaga hemma i en match i hockeyettan norra som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde hemmalaget vinna med 5–4 (1–1, 1–3, 2–0, 0–0, 1–0). Oskar Lundkvist blev hjälte i straffläggningen.

Forshagas huvudtränare Mikael Wikstrand tyckte till om matchen:

– Sur förlust. Vi leder med 4–2 och ska stänga ner de i sista. Vi blir lite väl passiva och små. Ny match redan imorgon. Tycker domarna höll en bedrövlig nivå, tycker de flesta domarna brukar göra ett gott och bra jobb. Men detta var parodi på en ny nivå. Vet inte om han var rädd för Tomas Holmström eller vad som hände. Kul för Gurra Ling att göra hattrick!

Wilmer Lindfors gjorde två mål för Piteå

Forshaga tog ledningen efter 14.39 genom Gustav Ling efter förarbete av Wille Johansson och Jacob Ringman. Piteå kvitterade till 1–1 efter 19.50 genom Wilmer Lindfors efter pass från Viktor Åström och Oskar Lundkvist.

Efter 3.38 i andra perioden gjorde Forshaga 1–2 genom Gustav Ling som gjorde sitt andra mål.

Piteå kvitterade till 2–2 genom Melvin Pettersson efter 12.19 av perioden.

Forshaga gjorde dock två snabba mål och gick från 2–2 till 2–4, målen av Hugo Hell och Gustav Ling.

8.35 in i tredje perioden fick Wilmer Lindfors utdelning återigen framspelad av Oscar Nilsson och Oskar Lundkvist och reducerade. Oscar Ingesson stod för målet när laget kvitterade till 4–4 med 15 sekunder kvar att spela efter förarbete från Oskar Lundkvist och Isak Holmström.

I straffläggningen var det Piteå som avgjorde till 5–4. Den avgörande straffen stod Oskar Lundkvist för.

Oskar Lundkvist gjorde ett mål för Piteå och fyra målgivande passningar. Gustav Ling gjorde tre mål för för Forshaga.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Piteå med 15–18 och Forshaga med 15–14 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Piteå nu ligger på 13:e plats i tabellen. Forshaga är på fjärde plats.

Piteå tar sig an Lindlöven i nästa match hemma söndag 25 januari 14.00. Forshaga möter samma dag 15.00 Bodens HF borta.

Piteå–Forshaga 5–4 (1–1, 1–3, 2–0, 0–0, 1–0)

Hockeyettan norra, LF Arena

Första perioden: 0–1 (14.39) Gustav Ling (Wille Johansson, Jacob Ringman), 1–1 (19.50) Wilmer Lindfors (Viktor Åström, Oskar Lundkvist).

Andra perioden: 1–2 (23.38) Gustav Ling (Anton Wiklund, Alfred Bergman), 2–2 (32.19) Melvin Pettersson (Oskar Lundkvist, Oscar Nilsson), 2–3 (37.27) Hugo Hell (Karl Andersson, Anton Wiklund), 2–4 (37.57) Gustav Ling (Johannes Frisk, Christoffer Rasch).

Tredje perioden: 3–4 (48.35) Wilmer Lindfors (Oscar Nilsson, Oskar Lundkvist), 4–4 (59.45) Oscar Ingesson (Oskar Lundkvist, Isak Holmström).

Straffar: 5–4 (65.00) Oskar Lundkvist.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Piteå: 2-1-2

Forshaga: 2-1-2

Nästa match:

Piteå: Lindlövens IF, hemma, 25 januari 14.00

Forshaga: Bodens HF, borta, 25 januari 15.00