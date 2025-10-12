Straffar avgjorde för Piteå i hemmasegern mot Falu IF

Seger för Piteå med 3–2 efter straffar

Andreas Rådberg matchvinnare för Piteå

Fjärde raka nederlaget för Falu IF

Piteå mötte Falu IF hemma i en match i hockeyettan norra som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde hemmalaget vinna med 3–2 (1–1, 1–0, 0–1, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Andreas Rådberg för.

Falu IF:s tränare Torbjörn Johansson:

– En jämn match där Piteå hade första tio. Efter det jobbade vi oss in i matchen. Små marginaler avgör då vi skapade betydligt fler målchanser än Piteå. Men effektiviteten avgjorde.

Resultatet innebär att Falu IF nu har fyra förluster i rad.

Piteå–Falu IF – mål för mål

Första perioden var jämn. Piteå inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Oscar Nilsson efter 3.27, men Falu IF kvitterade genom Oscar Haglund efter 13.11. Efter 12.59 i andra perioden nätade Linus Lindmark på pass av Oscar Bramberg och Oskar Lundkvist och gav Piteå ledningen. 8.13 in i tredje perioden slog Filip Hedberg till framspelad av Oscar Haglund och Ludwig Sundström och kvitterade. Piteå vann straffläggningen efter att Andreas Rådberg satt den avgörande straffen.

Förlusten var Falu IF:s tredje uddamålsförlust.

Falu IF har haft en tuff start på serien och har bara en poäng efter fyra spelade matcher. Piteå har åtta poäng.

I nästa omgång har Piteå Norrtälje borta i Norrtälje Sportcentrum, torsdag 23 oktober 19.00. Falu IF spelar borta mot Sundsvall söndag 19 oktober 16.00.

Piteå–Falu IF 3–2 (1–1, 1–0, 0–1, 0–0, 1–0)

Hockeyettan norra, LF Arena

Första perioden: 1–0 (3.27) Oscar Nilsson (Oskar Lundkvist, Oscar Bramberg), 1–1 (13.11) Oscar Haglund (Ante Allard, Lukas Stenvall).

Andra perioden: 2–1 (32.59) Linus Lindmark (Oscar Bramberg, Oskar Lundkvist).

Tredje perioden: 2–2 (48.13) Filip Hedberg (Oscar Haglund, Ludwig Sundström).

Straffar: 3–2 (65.00) Andreas Rådberg.

Nästa match:

Piteå: Norrtälje IK, borta, 23 oktober

Falu IF: IF Sundsvall Hockey, borta, 19 oktober