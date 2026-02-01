Straffar avgjorde för Nyköping i hemmasegern mot IK Göta

Nyköping vann med 5–4 efter straffar

Nyköpings sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Gergo Lenkey matchvinnare för Nyköping

Nyköping mötte IK Göta hemma i en match i U18 allettan östra fortsättningsserie som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde hemmalaget vinna med 5–4 (1–1, 2–1, 1–2, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Gergo Lenkey för.

I och med detta har Nyköping fyra raka segrar i U18 allettan östra fortsättningsserie.

Vallentuna nästa för Nyköping

IK Göta tog ledningen efter sju minuters spel genom Henrik Blomqvist assisterad av Robin Brattberger och Adam Belmonte. Nyköping kvitterade till 1–1 efter 13.54 genom Petter Karlsson med assist av Zach Rohdin och Gustav Lindberg.

Nyköping tog ledningen med 2–1, återigen genom Petter Karlsson som gjorde sitt andra mål efter 3.27 i andra perioden.

IK Göta kvitterade till 2–2 genom Leon Lundström-Stålbrand efter 5.03 av perioden.

Efter 17.57 gjorde Nyköping 3–2 genom Emil Hernkvist.

Därefter fixade IK Götas Axel Rinman och Oscar Hamilton att laget vände underläge till ledning med 3–4.

Nyköping kvitterade till 4–4 genom Gergo Lenkey med knappt fem minuter kvar att spela.

Nyköping vann straffläggningen efter att Gergo Lenkey satt den avgörande straffen.

Gergo Lenkey gjorde två mål för Nyköping och spelade dessutom fram till ett mål.

Det här betyder att Nyköping är kvar i serieledning och IK Göta stannar på femte plats, i serien.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nyköping tar sig an Vallentuna i nästa match hemma torsdag 5 februari 19.40. IK Göta möter samma dag 19.30 Lidingö Vikings HC borta.

Nyköping–IK Göta 5–4 (1–1, 2–1, 1–2, 0–0, 1–0)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Stora Hallen

Första perioden: 0–1 (7.29) Henrik Blomqvist (Robin Brattberger, Adam Belmonte), 1–1 (13.54) Petter Karlsson (Zach Rohdin, Gustav Lindberg).

Andra perioden: 2–1 (23.27) Petter Karlsson (Zach Rohdin), 2–2 (25.03) Leon Lundström-Stålbrand (Robin Brattberger), 3–2 (37.57) Emil Hernkvist (Zsombor Kovacs, Gergo Lenkey).

Tredje perioden: 3–3 (49.06) Oscar Hamilton (Elliot Hultstrand, Melvin Lindgren), 3–4 (55.19) Axel Rinman (Douglas Lindquist, Oliwer Ekström), 4–4 (55.24) Gergo Lenkey.

Straffar: 5–4 (65.00) Gergo Lenkey.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköping: 4-0-1

IK Göta: 3-1-1

Nästa match:

Nyköping: Vallentuna Hockey, hemma, 5 februari 19.40

IK Göta: Lidingö Vikings HC, borta, 5 februari 19.30