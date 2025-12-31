Straffar avgjorde för NY Islanders i bortasegern mot Chicago

NY Islanders vann med 3–2 efter straffar

NY Islanders Bo Horvat tvåmålsskytt

Chicagos andra raka förlust

Chicago mötte NY Islanders borta i en match i NHL som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde bortalaget vinna med 3–2 (2–0, 0–2, 0–0, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Bo Horvat för.

Calum Ritchie gjorde 1–0 till NY Islanders efter bara 2.56 på passning från Simon Holmström och Maxim Sjabanov.

Efter 12.08 gjorde laget 0–2 när Bo Horvat fick träff efter pass från Mathew Barzal och Matthew Schaefer.

Efter 15.31 i andra perioden slog Teuvo Teräväinen till på pass av Oliver Moore och Artyom Levshunov och reducerade åt Chicago.

Chicago kvitterade till 2–2 alldeles i slutsekunderna av perioden när Nick Lardis hittade rätt efter förarbete från Oliver Moore och Ryan Greene.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

NY Islanders Bo Horvat satte den avgörande straffen för gästerna.

Lagen möts på nytt i UBS Arena den 25 mars.

Fredag 2 januari 02.30 spelar Chicago hemma mot Dallas. NY Islanders möter Utah Mammoth hemma i UBS Arena torsdag 1 januari 21.00.

Chicago–NY Islanders 2–3 (0–2, 2–0, 0–0, 0–0, 0–1)

NHL, United Center

Första perioden: 0–1 (2.56) Calum Ritchie (Simon Holmström, Maxim Sjabanov), 0–2 (12.08) Bo Horvat (Mathew Barzal, Matthew Schaefer).

Andra perioden: 1–2 (35.31) Teuvo Teräväinen (Oliver Moore, Artyom Levshunov), 2–2 (39.57) Nick Lardis (Oliver Moore, Ryan Greene).

Straffar: 2–3 (65.00) Bo Horvat.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Chicago: 1-1-3

NY Islanders: 3-1-1

Nästa match:

Chicago: Dallas Stars, hemma, 2 januari 02.30

NY Islanders: Utah Mammoth, hemma, 1 januari 21.00