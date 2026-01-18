Straffar avgjorde för Linköping i hemmasegern mot Modo Hockey

Linköping segrade – 3–2 efter straffar

Lova Blom gjorde två mål för Linköping

Andra raka segern för Linköping

Linköping mötte Modo Hockey hemma i en match i SDHL som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde Linköping vinna med 3–2 (1–1, 1–0, 0–1, 0–0, 1–0). Lova Blom blev hjälte i straffläggningen.

Linköpings Lova Blom tvåmålsskytt

Maja Grundström gjorde 1–0 till Modo Hockey efter bara 3.30 efter förarbete från Ebba Berglund och Alyssa Mcleod. Linköping kvitterade när Lova Blom fick träff på pass av Ellie Kaiser och Hana Haasova efter 7.07.

Linköping gjorde också 2–1 efter 8.23 i andra perioden när Madeleine Leidt fick träff framspelad av Ayaka Hitosato och Ellie Kaiser.

6.46 in i tredje perioden slog Linnéa Andersson till på pass av Aoi Shiga och Sarah Marchand och kvitterade.

I straffläggningen var det Linköping som avgjorde till 3–2. Den avgörande straffen stod Lova Blom för.

Nästa motstånd för Linköping är HV 71. Lagen möts tisdag 20 januari 18.00 i Saab Arena. Modo Hockey tar sig an Djurgården borta torsdag 22 januari 19.00.

Linköping–Modo Hockey 3–2 (1–1, 1–0, 0–1, 0–0, 1–0)

SDHL, Saab Arena

Första perioden: 0–1 (3.30) Maja Grundström (Ebba Berglund, Alyssa Mcleod), 1–1 (7.07) Lova Blom (Ellie Kaiser, Hana Haasova).

Andra perioden: 2–1 (28.23) Madeleine Leidt (Ayaka Hitosato, Ellie Kaiser).

Tredje perioden: 2–2 (46.46) Linnéa Andersson (Aoi Shiga, Sarah Marchand).

Straffar: 3–2 (65.00) Lova Blom.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping: 2-0-3

Modo Hockey: 2-1-2

Nästa match:

Linköping: HV 71, hemma, 20 januari 18.00

Modo Hockey: Djurgårdens IF, borta, 22 januari 19.00