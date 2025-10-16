Straffar avgjorde för Kungälv i bortasegern mot Hanhals J18

Kungälv vann med 4–3 efter straffar

Léon Dindic Jönsson avgjorde för Kungälv

Hanhals J18 nu andra, Kungälv på femte plats

Hanhals J18 mötte Kungälv borta i en match i U18 division 1 syd A som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde Kungälv vinna med 4–3 (1–0, 2–1, 0–2, 0–0, 1–0). Léon Dindic Jönsson blev hjälte i straffläggningen.

Halmstad J18 nästa för Kungälv

Axel Svensson gjorde 1–0 till Kungälv efter sex minuters spel på pass av Elwin Dunhäll och Gustav Theng. Hanhals J18 kvitterade till 1–1 genom Jonathan Ringgren i början av andra perioden i andra perioden.

Kungälv gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 1–3, målen av Lucas Angervall och Erik Fogelin. Hanhals J18 reducerade och kvitterade till 3–3 genom Algot Andersson och Love Klaveskjöld med knappt fyra minuter kvar att spela. Det sista målet kom med 3.41 kvar att spela. I straffläggningen var det Kungälv som avgjorde till 3–4. Den avgörande straffen stod Léon Dindic Jönsson för.

Hanhals J18 har sju poäng och Kungälv har fem poäng efter tre omgångar.

Lagen möts igen 20 november i Oasen.

Hanhals J18 tar sig an Hisingen i nästa match borta söndag 19 oktober 18.30. Kungälv möter samma dag 16.10 Halmstad J18 hemma.

Hanhals J18–Kungälv 3–4 (0–1, 1–2, 2–0, 0–0, 0–1)

U18 division 1 syd A, Kungsbacka Ishall

Första perioden: 0–1 (6.29) Axel Svensson (Elwin Dunhäll, Gustav Theng).

Andra perioden: 1–1 (23.44) Jonathan Ringgren (Oliver Hallin, Ludwig Bonander), 1–2 (28.31) Lucas Angervall, 1–3 (31.39) Erik Fogelin (Ivar Lindegren, Axel Svensson).

Tredje perioden: 2–3 (52.53) Algot Andersson (Karl Rehnström, Emil Löfgren), 3–3 (56.19) Love Klaveskjöld (Jack Lansinger, Ludwig Bonander).

Straffar: 3–4 (65.00) Léon Dindic Jönsson.

Nästa match:

Hanhals J18: Hisingens IK, borta, 19 oktober

Kungälv: Halmstad Hammers HC, hemma, 19 oktober