Straffar avgjorde för Karlskrona i bortasegern mot Tingsryd J20

Karlskrona vann med 4–3 efter straffar

Ville Nyberg matchvinnare för Karlskrona

Andra raka segern för Karlskrona

Tingsryd J20 mötte Karlskrona borta i en match i U20 region syd topp 6 som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde bortalaget vinna med 4–3 (1–1, 1–2, 1–0, 0–0, 1–0). Ville Nyberg blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Tingsryd J20–Karlskrona – mål för mål

Jack Johansson gjorde 1–0 till Tingsryd J20 efter 14.31 efter pass från Carl Rasmusson och Noah Gunnarsson. Karlskrona kvitterade när Filip Brander hittade rätt på pass av Olle Sandell och Isak Dabäck efter 19.34.

Tingsryd J20 gjorde 2–1 genom Josef Alpsten efter 6.39 i andra perioden.

Karlskrona kvitterade till 2–2 genom Ville Nyberg efter 8.59 av perioden.

Efter 13.45 gjorde Tingsryd J20 3–2 genom Oscar Gustafsson.

15.12 in i tredje perioden satte Filip Brander pucken på nytt framspelad av Anton Andersson och Kevin Johansson och kvitterade.

Karlskrona vann straffläggningen efter att Ville Nyberg satt den avgörande straffen.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Tingsryds AIF Utv vann de två första mötena. Karlskrona HK vann senast lagen möttes.

Nästa motstånd för Tingsryd J20 är Helsingborg. Karlskrona tar sig an Hanhals hemma. Båda matcherna spelas lördag 7 februari 16.00.

Tingsryd J20–Karlskrona 3–4 (1–1, 2–1, 0–1, 0–0, 0–1)

U20 region syd topp 6, Dackehallen

Första perioden: 1–0 (14.31) Jack Johansson (Carl Rasmusson, Noah Gunnarsson), 1–1 (19.34) Filip Brander (Olle Sandell, Isak Dabäck).

Andra perioden: 2–1 (26.39) Josef Alpsten (Noah Brattlöf, Oscar Gustafsson), 2–2 (28.59) Ville Nyberg (Loke Telleborn, Simon Olvedal), 3–2 (33.45) Oscar Gustafsson (Tim Leskinen, Axel Remmerfelt).

Tredje perioden: 3–3 (55.12) Filip Brander (Anton Andersson, Kevin Johansson).

Straffar: 3–4 (65.00) Ville Nyberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryd J20: 4-1-0

Karlskrona: 2-1-2

Nästa match:

Tingsryd J20: Helsingborg HC Ungdom, borta, 7 februari 16.00

Karlskrona: Hanhals IF, hemma, 7 februari 16.00