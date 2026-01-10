Straffar avgjorde för Hanhals i hemmasegern mot Karlskrona

Hanhals segrade – 4–3 efter straffar

Love Klaveskjöld avgjorde för Hanhals

Andra raka segern för Hanhals

Hanhals mötte Karlskrona hemma i en match i U20 region syd topp 6 som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde Hanhals vinna med 4–3 (1–0, 2–2, 0–1, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Love Klaveskjöld för.

Karlskronas huvudtränare Joakim Jonasson om matchen:

– Jag tycker vi gör en bra match. Med lite sjukdomar i laget kunde vi bara åka med tre hela femmor. Vi skapar lägen och kanske borde vi göra något eller några mål. Vi är svårslagna för tillfället och Simon Forss i målet har hittat formen. Efter förutsättningarna tar jag en pinne borta mot Hanhals alla dagar i veckan. Straffar är alltid ett lotteri. Ser fram emot fortsättningen av denna serie.

Hanhals har startat med två raka segrar, efter 4–3 mot Jonstorp i premiären.

Tingsryd J20 nästa för Hanhals

Hanhals tog ledningen efter 18 minuters spel genom Hugo Samuelsson efter förarbete av Hugo Flink och Jesper Mainardis.

Karlskrona kvitterade till 1–1 genom Filip Brander i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 6.06 gjorde Hanhals 2–1 genom Hugo Flink.

Karlskrona kvitterade till 2–2 genom Loke Telleborn efter 7.51 av perioden.

Hanhals tog ledningen på nytt genom Axel Wennerö efter 16.29.

16.07 in i tredje perioden nätade Karlskronas Kevin Johansson på pass av Axel Hallengren och kvitterade.

Hanhals Love Klaveskjöld blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

Hanhals Hugo Samuelsson stod för ett mål och två assists.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Hanhals IF vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är tisdag 13 januari. Då möter Hanhals Tingsryd J20 i Dackehallen 19.15. Karlskrona tar sig an Oskarshamn hemma 19.00.

Hanhals–Karlskrona 4–3 (1–0, 2–2, 0–1, 0–0, 1–0)

U20 region syd topp 6, Kungsbacka Ishall

Första perioden: 1–0 (18.45) Hugo Samuelsson (Hugo Flink, Jesper Mainardis).

Andra perioden: 1–1 (22.55) Filip Brander (Gabriel Hedmark, Axel Hallengren), 2–1 (26.06) Hugo Flink (Hugo Samuelsson, Casper Ehrenborg), 2–2 (27.51) Loke Telleborn (Isak Dabäck, Olle Sandell), 3–2 (36.29) Axel Wennerö (Hugo Samuelsson, Ludwig Bonander).

Tredje perioden: 3–3 (56.07) Kevin Johansson (Axel Hallengren).

Straffar: 4–3 (65.00) Love Klaveskjöld.

Nästa match:

Hanhals: Tingsryds AIF Utv, borta, 13 januari 19.15

Karlskrona: IK Oskarshamn, hemma, 13 januari 19.00