Straffar avgjorde för Flemingsberg i bortasegern mot IK Göta

Seger för Flemingsberg med 3–2 efter straffar

Flemingsbergs nionde seger på de senaste tio matcherna

Edvin Pettersson matchvinnare för Flemingsberg

IK Göta mötte Flemingsberg borta i en match i U20 region öst herr som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde Flemingsberg vinna med 3–2 (0–0, 2–0, 0–2, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Edvin Pettersson för.

Segern var Flemingsbergs nionde på de senaste tio matcherna.

Sollentuna nästa för Flemingsberg

Den första perioden slutade 0–0. 3.32 in i andra perioden spräckte Flemingsberg nollan genom Erik Diberius framspelad av Macish Andersson och Emil Karth.

Efter 15.59 i andra perioden nätade Joakim Dahl på pass av Theo Venturi Karlström och Emil Karth och gjorde 0–2.

IK Göta reducerade och kvitterade till 2–2 genom Henry Bergholm och Viktor Bergnäs i tredje perioden. Flemingsberg vann straffläggningen efter att Edvin Pettersson satt den avgörande straffen.

Det här var IK Götas fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Flemingsbergs sjunde uddamålsseger.

IK Göta stannar därmed på åttonde plats och Flemingsberg toppar fortfarande tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Flemingsbergs IK med 2–1 efter förlängning .

IK Göta tar sig an Almtuna i nästa match hemma lördag 15 november 17.30. Flemingsberg möter samma dag 17.10 Sollentuna hemma.

IK Göta–Flemingsberg 2–3 (0–0, 0–2, 2–0, 0–0, 0–1)

U20 region öst herr, HCL Tech Arena

Andra perioden: 0–1 (23.32) Erik Diberius (Macish Andersson, Emil Karth), 0–2 (35.59) Joakim Dahl (Theo Venturi Karlström, Emil Karth).

Tredje perioden: 1–2 (45.28) Henry Bergholm (Gustav Fondelius, Anton Larsson), 2–2 (51.31) Viktor Bergnäs.

Straffar: 2–3 (65.00) Edvin Pettersson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IK Göta: 2-1-2

Flemingsberg: 4-1-0

Nästa match:

IK Göta: Almtuna IS, hemma, 15 november

Flemingsberg: Sollentuna HC, hemma, 15 november