Straffar avgjorde för Dallas i bortasegern mot Colorado

Dallas vann med 5–4 efter straffar

Andra raka segern för Dallas

Colorado nu första, Dallas på andra plats

Colorado mötte Dallas borta i en match i NHL som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde Dallas vinna med 5–4 (1–0, 2–2, 1–2, 0–0, 1–0).

Dallas tog därmed andra raka segern, efter 5–4 mot Winnipeg i premiären.

Colorado–Dallas – mål för mål

Dallas tog ledningen efter 18.47 genom Thomas Harley på pass av Mikko Rantanen och Nils Lundkvist. Därefter fixade Colorados Martin Necas och Gavin Brindley att laget vände underläge till ledning med 2–1.

Jason Robertson och Nathan Bastian gjorde att Dallas vände till underläget till ledning med 2–3. Colorado kvitterade till 3–3 genom Artturi Lehkonen i början av tredje perioden i tredje perioden.

Efter 1.58 i tredje perioden gjorde Dallas 3–4 genom Wyatt Johnston.

Colorado kvitterade till 4–4 genom Nathan MacKinnon efter 10.46 av perioden. Dallas tog ledningen efter 5.00.

Det här var Dallas andra uddamålsseger.

I nästa omgång har Colorado Buffalo borta i KeyBank Center, måndag 13 oktober 18.30. Dallas spelar hemma mot Minnesota onsdag 15 oktober 03.30.

Colorado–Dallas 4–5 (0–1, 2–2, 2–1, 0–0, 0–1)

NHL, Ball Arena

Första perioden: 0–1 (18.47) Thomas Harley (Mikko Rantanen, Nils Lundkvist).

Andra perioden: 1–1 (23.52) Martin Necas (Nathan MacKinnon, Sam Malinski), 2–1 (30.07) Gavin Brindley (Victor Olofsson), 2–2 (35.20) Nathan Bastian (Esa Lindell, Miro Heiskanen), 2–3 (38.23) Jason Robertson (Thomas Harley, Ilja Ljubusjkin).

Tredje perioden: 3–3 (40.34) Artturi Lehkonen, 3–4 (41.58) Wyatt Johnston, 4–4 (50.46) Nathan MacKinnon.

Straffar:.

Nästa match:

Colorado: Buffalo Sabres, borta, 13 oktober

Dallas: Minnesota Wild, hemma, 15 oktober