Straffar avgjorde för Chicago i bortasegern mot Carolina

Chicago vann med 4–3 efter straffar

Oliver Moore matchvinnare för Chicago

Andra raka segern för Chicago

Carolina mötte Chicago borta i en match i NHL som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde Chicago vinna med 4–3 (1–1, 1–1, 1–1, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Oliver Moore för.

Segern var ett skönt trendbrott för Chicago som hade åtta raka förluster mot Carolina inför fredagens match.

Inför matchen hade Chicago åtta raka förluster mot just Carolina.

Carolina–Chicago – mål för mål

Ilja Michejev gjorde 1–0 till Chicago efter 11.12. Efter 12.50 kvitterade Carolina genom Joel Nyström efter förarbete av Jesperi Kotkaniemi.

Efter 4.35 i andra perioden nätade Nick Lardis på pass av Ryan Donato och Oliver Moore och gav Chicago ledningen. Carolinas Jordan Staal gjorde 2–2 efter 9.16 framspelad av Jordan Martinook och Jaccob Slavin.

13.38 in i tredje perioden fick Connor Murphy utdelning på pass av Frank Nazar och Tyler Bertuzzi och gav laget ledningen. 14.20 in i perioden slog Jackson Blake till framspelad av Logan Stankoven och Taylor Hall och kvitterade.

Chicago vann straffläggningen efter att Oliver Moore satt den avgörande straffen.

Den 10 april möts lagen återigen, då i United Center.

I nästa omgång har Carolina Ottawa borta i Canadian Tire Centre, söndag 25 januari 01.00. Chicago spelar hemma mot Tampa Bay lördag 24 januari 01.00.

Carolina–Chicago 3–4 (1–1, 1–1, 1–1, 0–0, 0–1)

NHL, Lenovo Center

Första perioden: 0–1 (11.12) Ilja Michejev, 1–1 (12.50) Joel Nyström (Jesperi Kotkaniemi).

Andra perioden: 1–2 (24.35) Nick Lardis (Ryan Donato, Oliver Moore), 2–2 (29.16) Jordan Staal (Jordan Martinook, Jaccob Slavin).

Tredje perioden: 2–3 (53.38) Connor Murphy (Frank Nazar, Tyler Bertuzzi), 3–3 (54.20) Jackson Blake (Logan Stankoven, Taylor Hall).

Straffar: 3–4 (65.00) Oliver Moore.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Carolina: 3-1-1

Chicago: 2-0-3

Nästa match:

Carolina: Ottawa Senators, borta, 25 januari 01.00

Chicago: Tampa Bay Lightning, hemma, 24 januari 01.00