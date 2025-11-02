Straffar avgjorde för Boro/Vetlanda J18 i bortasegern mot Gisla/Nittorp

Boro/Vetlanda J18-seger med 6–5 efter straffar

William Ribbholm matchvinnare för Boro/Vetlanda J18

Västervik nästa för Gisla/Nittorp

Gisla/Nittorp mötte Boro/Vetlanda J18 borta i en match i U18 division 1 syd B herr som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde bortalaget vinna med 6–5 (2–2, 1–1, 2–2, 0–0, 1–0). William Ribbholm blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Tranås J18 nästa för Boro/Vetlanda J18

Gisla/Nittorp tog ledningen i början av första perioden genom Sigge Bjelke.

Boro/Vetlanda J18 gjorde 1–1 genom Seth Ståhlgren Uebel efter 6.41.

Gisla/Nittorp gjorde 2–1 genom Christoffer Torell efter 9.34 i matchen.

Boro/Vetlanda J18 gjorde 2–2 genom Alvin Lagerqvist efter 11.36. I andra perioden fortsatte lagen att följas åt. Perioden slutade 1–1 och resultatet var 3–3 efter två perioders spel.

Gisla/Nittorp tog ledningen på nytt genom Sigge Bjelke som gjorde sitt andra mål efter 32 sekunder i tredje perioden.

Boro/Vetlanda J18 gjorde 4–4 genom Måns Eriksson tidigt i perioden av perioden.

Efter 7.42 gjorde Gisla/Nittorp 5–4 genom Christoffer Torell som gjorde sitt andra mål.

Boro/Vetlanda J18 gjorde 5–5 genom Benjamin Bildsten efter 14.08 av perioden. Boro/Vetlanda J18:s William Ribbholm satte den avgörande straffen för gästerna.

Sigge Bjelke och Christoffer Torell gjorde två mål och två assist var för Gisla/Nittorp. Alvin Göth gjorde ett mål för Boro/Vetlanda J18 och spelade fram till två mål för Boro/Vetlanda J18.

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Gisla/Nittorp med 24–20 och Boro/Vetlanda J18 med 18–18 i målskillnad. Det här var Boro/Vetlanda J18:s andra uddamålsseger.

Den 7 december möts lagen återigen, då i Hydro Arena.

I nästa match, söndag 9 november möter Gisla/Nittorp Västervik hemma i Gislerinken 12.45 medan Boro/Vetlanda J18 spelar hemma mot Tranås J18 14.00.

Gisla/Nittorp–Boro/Vetlanda J18 5–6 (2–2, 1–1, 2–2, 0–0, 0–1)

U18 division 1 syd B herr, Gislerinken

Första perioden: 1–0 (0.35) Sigge Bjelke (Sixten Bjurbäck, Christoffer Torell), 1–1 (6.41) Seth Ståhlgren Uebel, 2–1 (9.34) Christoffer Torell (Sixten Bjurbäck, Sigge Bjelke), 2–2 (11.36) Alvin Lagerqvist (Alvin Göth, Vincent Trofast).

Andra perioden: 2–3 (34.51) Alvin Göth (Vincent Trofast, William Ribbholm), 3–3 (37.55) Fabian Sjöblom (Wilmer Bjelke, Sixten Bjurbäck).

Tredje perioden: 4–3 (40.32) Sigge Bjelke (Wilmer Bjelke, Christoffer Torell), 4–4 (44.22) Måns Eriksson (Alvin Göth, Hugo Sollin), 5–4 (47.42) Christoffer Torell (Sigge Bjelke, Wilmer Bjelke), 5–5 (54.08) Benjamin Bildsten (Hugo Sollin, Seth Ståhlgren Uebel).

Straffar: 5–6 (65.00) William Ribbholm.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Gisla/Nittorp: 3-1-1

Boro/Vetlanda J18: 3-0-2

Nästa match:

Gisla/Nittorp: Västerviks IK, hemma, 9 november

Boro/Vetlanda J18: Tranås AIF IF, hemma, 9 november