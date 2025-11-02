Straffar avgjorde – Buffalo vann mot Washington

Buffalo vann med 4–3 efter straffar

Fjärde raka förlusten för Washington

Tre mål för Buffalo utan svar

Buffalo spelade mot Washington hemma i en riktigt jämn match i NHL. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen och först i straffläggningen kunde Buffalo avgöra till 4–3 (3–2, 0–1, 0–0, 0–0, 1–0).

Resultatet innebär att Washington nu har fyra förluster i rad.

Buffalo–Washington – mål för mål

Buffalo var vassast i första perioden. Laget vann perioden med 3–2.

Efter 19.17 i andra perioden slog Sonny Milano till på pass av Matt Roy och Martin Fehervary och kvitterade för Washington. I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning. Buffalo tog ledningen efter 5.00.

Förlusten var Washingtons tredje uddamålsförlust.

I nästa match möter Buffalo Utah Mammoth hemma på onsdag 5 november 01.00. Washington möter St Louis torsdag 6 november 01.30 hemma.

Buffalo–Washington 4–3 (3–2, 0–1, 0–0, 0–0, 1–0)

NHL, KeyBank Center

Första perioden: 0–1 (1.07) Dylan Strome (Ryan Leonard), 0–2 (2.17) Aljaksej Protas (Connor McMichael, Tom Wilson), 1–2 (2.30) Tage Thompson (Jason Zucker, Jordan Greenway), (Josh Doan, Owen Power), 3–2 (18.49) Isak Rosen (Jack Quinn, Conor Timmins).

Andra perioden: 3–3 (39.17) Sonny Milano (Matt Roy, Martin Fehervary).

Straffar:.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Buffalo: 2-3-0

Washington: 1-1-3

Nästa match:

Buffalo: Utah Mammoth, hemma, 5 november

Washington: St Louis Blues, hemma, 6 november