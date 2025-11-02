Straffar avgjorde – Brynäs vann mot Färjestad

Brynäs segrade – 4–3 efter straffar

Leonard Svajda matchvinnare för Brynäs

Färjestad nu första, Brynäs på tredje plats

Färjestad spelade mot Brynäs hemma i en riktigt jämn match i U18 regional väst topp 6 herr. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen och först i straffläggningen kunde bortalaget avgöra till 4–3 (1–2, 0–1, 2–0, 0–0, 1–0). Leonard Svajda blev hjälte i straffläggningen.

BIK Karlskoga nästa för Brynäs

Färjestad tog ledningen i början av första perioden genom Simon Caspersen-Snilsberg.

Brynäs kvitterade till 1–1 genom Frans Kandell efter 7.42.

Färjestad gjorde 2–1 genom Oscar Blom efter 7.49 i matchen. Efter 15.58 i andra perioden nätade Alexander Nilsson på pass av Philip Tollefsen och Simon Caspersen-Snilsberg och gjorde 3–1. Brynäs reducerade och kvitterade till 3–3 genom Leo Sumenkovic och Thed Jobs i tredje perioden. I straffläggningen var det Brynäs som avgjorde till 3–4. Den avgörande straffen stod Leonard Svajda för.

Färjestad har sju poäng och Brynäs har fem poäng efter tre omgångar.

När lagen senast möttes vann Färjestads BK med 2–1.

Färjestad tar sig an Leksand i nästa match borta onsdag 12 november 19.00. Brynäs möter BIK Karlskoga hemma söndag 16 november 15.00.

Färjestad–Brynäs 3–4 (2–1, 1–0, 0–2, 0–0, 0–1)

U18 regional väst topp 6 herr, Löfbergs Ice Arena

Första perioden: 1–0 (4.33) Simon Caspersen-Snilsberg, 1–1 (7.42) Frans Kandell (Lucas Rosander, Axel Hillström), 2–1 (7.49) Oscar Blom.

Andra perioden: 3–1 (35.58) Alexander Nilsson (Philip Tollefsen, Simon Caspersen-Snilsberg).

Tredje perioden: 3–2 (43.45) Leo Sumenkovic (Thed Jobs), 3–3 (52.22) Thed Jobs (Alexander Søyland).

Straffar: 3–4 (65.00) Leonard Svajda.

Nästa match:

Färjestad: Leksands IF, borta, 12 november

Brynäs: BIK Karlskoga, hemma, 16 november