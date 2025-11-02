Straffar avgjorde – Borlänge vann mot Strömsbro

Borlänge segrade – 5–4 efter straffar

Borlänges Melvin Lantz tvåmålsskytt

Andra raka segern för Borlänge

Borlänge spelade mot Strömsbro hemma i en riktigt jämn match i U18 regional väst fortsättning herr. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen och först i straffläggningen kunde hemmalaget avgöra till 5–4 (2–0, 1–3, 1–1, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Melvin Lantz för.

Borlänge har startat med två raka segrar, efter 4–3 mot VIK Hockey U18 i premiären.

Melvin Lantz tvåmålsskytt för Borlänge

Borlänge tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara en minut. Strömsbro reducerade och kvitterade till 2–2 genom Mille Thunman och Gustav Ytterbom i början av andra perioden i andra perioden.

Borlänge gjorde 3–2 genom Noah Olérs efter 7.33.

Strömsbro kvitterade till 3–3 genom Ture Ageflod med 3.32 kvar att spela av perioden. Efter 10.45 i tredje perioden gjorde Borlänge 4–3 genom Sixten Stornils.

Strömsbro gjorde 4–4 genom Oscar Wennberg med 2.57 kvar att spela av perioden. Borlänge vann straffläggningen efter att Melvin Lantz satt den avgörande straffen.

Det här var Borlänges andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Strömsbros andra uddamålsförlust.

Säsongens första möte lagen emellan vann Strömsbro IF med 5–1.

I nästa omgång har Borlänge Valbo J18 hemma i Borlänge Ishall, tisdag 4 november 19.00. Strömsbro spelar borta mot Lindlöven J18 torsdag 6 november 19.30.

Borlänge–Strömsbro 5–4 (2–0, 1–3, 1–1, 0–0, 1–0)

U18 regional väst fortsättning herr, Borlänge Ishall

Första perioden: 1–0 (13.47) Melvin Lantz (Tomas Strazovec, Adrians Klavins), 2–0 (15.10) Tomas Strazovec (Anton Persson, Arvid Bäck).

Andra perioden: 2–1 (21.38) Mille Thunman (Oscar Wennberg, Ludvig Eklund), 2–2 (23.13) Gustav Ytterbom (Theodor Westland, Noah Lahtinen), 3–2 (27.33) Noah Olérs (Nils Björklund Östning, Erik Lundgren), 3–3 (36.28) Ture Ageflod (Arvid Boëthius, Melvin Gustafsson).

Tredje perioden: 4–3 (50.45) Sixten Stornils, 4–4 (57.03) Oscar Wennberg (Ludvig Eklund, Mille Thunman).

Straffar: 5–4 (65.00) Melvin Lantz.

Nästa match:

Borlänge: Valbo HC, hemma, 4 november

Strömsbro: Lindlövens IF, borta, 6 november