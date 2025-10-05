Straffar avgjorde – Alvesta vann mot Limhamn

Seger för Alvesta med 4–3 efter straffar

Max Fransson med två mål för Alvesta

KRIF Hockey J18 nästa motstånd för Limhamn

Limhamn spelade mot Alvesta hemma i en riktigt jämn match i U18 division 1 syd C herr. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen och först i straffläggningen kunde Alvesta avgöra till 4–3 (1–1, 0–1, 2–1, 0–0, 1–0). Max Fransson blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Första perioden var jämn. Limhamn inledde bäst och tog ledningen genom Melvin Thorsson efter 8.59, men Alvesta kvitterade genom Max Fransson bara tre minuter senare. Efter 16.18 i andra perioden slog Elmer Möller till framspelad av William Nordgaard och gav Limhamn ledningen. Alvesta kvitterade till 2–2 genom Love Lihné i tredje perioden.

Limhamn gjorde 3–2 genom Olof Marthinsson efter 10.16 i tredje perioden.

Alvesta kvitterade till 3–3 genom Isak Torstensson med 3.07 kvar att spela av perioden. Alvestas Max Fransson blev matchvinnare med den avgörande straffen för gästerna.

Alvesta tog hem lagens senaste möte med 4–1 i Limhamns Ishall.

Lagen möts på nytt i Virdavallens Ishall den 9 november.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 12 oktober. Då möter Limhamn KRIF Hockey J18 i Soft Center Arena 12.00. Alvesta tar sig an Kristianstad hemma 14.15.

Limhamn–Alvesta 3–4 (1–1, 1–0, 1–2, 0–0, 0–1)

U18 division 1 syd C herr, Limhamns Ishall

Första perioden: 1–0 (8.59) Melvin Thorsson (Oliver Fors, Jacob Sundin), 1–1 (11.05) Max Fransson (Isak Torstensson, Vilhelm Roos).

Andra perioden: 2–1 (36.18) Elmer Möller (William Nordgaard).

Tredje perioden: 2–2 (46.56) Love Lihné (Simon Runevad, Oscar Nilsgren), 3–2 (50.16) Olof Marthinsson, 3–3 (56.53) Isak Torstensson (Vilhelm Roos, Simon Runevad).

Straffar: 3–4 (65.00) Max Fransson.

Nästa match:

Limhamn: KRIF Hockey, borta, 12 oktober

Alvesta: Kristianstads IK, hemma, 12 oktober