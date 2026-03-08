Stort jubel när Flemingsberg säkrade seriesegern med vinst mot Viggbyholm

Seger för Flemingsberg med 5–3 mot Viggbyholm

Flemingsbergs nionde seger på de senaste tio matcherna

Andrii Smirnykh avgjorde för Flemingsberg

Spelarna i Flemingsberg har all anledning att fira efter 5–3 (3–0, 0–1, 2–2) på bortaplan mot Viggbyholm. Det betyder nämligen att Flemingsberg har säkrat seriesegern i U18 regional öst fortsättning vår. Viggbyholm slutar på nionde plats i tabellen.

Flemingsberg tog därmed sjätte raka seger mot just Viggbyholm.

Segern var Flemingsbergs nionde på de senaste tio matcherna.

Viggbyholm–Flemingsberg – mål för mål

Flemingsberg stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 7.40 i mitten av perioden.

Efter 8.51 i andra perioden nätade Anton Roos Olsen på pass av Theo Funck och Pelle Danerlöv och reducerade åt Viggbyholm.

Efter 4.06 i tredje perioden ökade Flemingsberg på till 1–4 genom Andrii Smirnykh.

Viggbyholm reducerade dock till både 2–4 och 3–4 genom Anton Roos Olsen och Adam Kubat i tredje perioden.

Flemingsberg kunde dock avgöra till 3–5 med tolv sekunder kvar av matchen genom Joakim Dahl.

När lagen möttes senast vann Flemingsberg med 5–2.

Viggbyholm–Flemingsberg 3–5 (0–3, 1–0, 2–2)

U18 regional öst fortsättning vår, Hägernäs Ishall

Första perioden: 0–1 (4.24) Liam Thunberg Josende (Maksim Kolnenkov), 0–2 (8.27) Michael Lundh (Melvin Karlsson), 0–3 (12.04) Melvin Karlsson (Michael Lundh).

Andra perioden: 1–3 (28.51) Anton Roos Olsen (Theo Funck, Pelle Danerlöv).

Tredje perioden: 1–4 (44.06) Andrii Smirnykh, 2–4 (44.47) Anton Roos Olsen (Eric Ahlgren, Theo Funck), 3–4 (56.26) Adam Kubat (Pelle Danerlöv), 3–5 (59.48) Joakim Dahl.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Viggbyholm: 1-1-3

Flemingsberg: 5-0-0