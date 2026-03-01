Storseger för Vita Hästen hemma mot Olofström

Vita Hästen vann med 6–0 mot Olofström

Vita Hästens sjätte seger på de senaste sju matcherna

Albert Stierndahl tvåmålsskytt för Vita Hästen

Vita Hästen hade en riktig målfest när man besegrade Olofström hemma i Himmelstalundshallen i U18 regional syd vår. Vita Hästen vann med hela 6–0 (1–0, 2–0, 3–0). Senast lagen möttes vann Olofström med 4–3.

Olofströms assisterande tränare Joel Körkkö:

– Vi gör två bra perioder men har lite otur emot oss, men sen tappar vi stinget i tre perioden och då trillar puckarna in bakom oss.

I och med detta har Vita Hästen hela fem raka segrar i U18 regional syd vår.

Vita Hästens Albert Stierndahl tvåmålsskytt

Albert Stierndahl gjorde 1–0 till Vita Hästen efter 10.26 framspelad av Lukas Dahl.

Efter 2.36 i andra perioden nätade Albert Stierndahl återigen framspelad av Lukas Dahl och Lukas Pyk och gjorde 2–0. Henry Fägersjö gjorde dessutom 3–0 efter 14.17 på pass av Alex Hollertz.

Vita Hästen fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–0. Målen i sista perioden gjordes av Hugo Fälting, Kevin Stenberg och Karl Emvall.

Vita Hästens Lukas Dahl hade tre assists.

Med två omgångar kvar är Vita Hästen på andra plats i tabellen medan Olofström är på sjätte plats.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen. Alla fyra gångerna före den här matchen har Olofströms IK vunnit.

Torsdag 5 mars 19.30 möter Vita Hästen Borås borta i Borås Ishall medan Olofström spelar borta mot Karlskrona.

Vita Hästen–Olofström 6–0 (1–0, 2–0, 3–0)

U18 regional syd vår, Himmelstalundshallen

Första perioden: 1–0 (10.26) Albert Stierndahl (Lukas Dahl).

Andra perioden: 2–0 (22.36) Albert Stierndahl (Lukas Dahl, Lukas Pyk), 3–0 (34.17) Henry Fägersjö (Alex Hollertz).

Tredje perioden: 4–0 (44.29) Kevin Stenberg (Charlie Bäckström, Kingston Mckenzie), 5–0 (54.58) Karl Emvall (Mykyta Perechniev, Ville Emvall), 6–0 (57.09) Hugo Fälting (Lukas Dahl, Ludvig Allstenius).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vita Hästen: 5-0-0

Olofström: 3-0-2

Nästa match:

Vita Hästen: Borås HC, borta, 5 mars 19.30

Olofström: Karlskrona HK, borta, 5 mars 19.30