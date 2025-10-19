Storseger för Växjö – 6–1 mot Troja-Ljungby U18

Växjö vann med 6–1 mot Troja-Ljungby U18

Växjös nionde seger på de senaste tio matcherna

Vincent Bengtsson matchvinnare för Växjö

Det blev en klar seger för Växjö mot Troja-Ljungby U18 borta i U18 regional syd herr. Matchen slutade 1–6 (0–2, 1–2, 0–2).

Troja-Ljungby U18–Växjö – mål för mål

Växjö tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Troja-Ljungby U18 reducerade dock till 1–2 genom Valter Elisson efter 8.01 av perioden.

Växjö gjorde dock två snabba mål i andra perioden och gick från 1–2 till 1–4, målen av Milo Helte och Vincent Bengtsson. Växjö fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–1. Målen i sista perioden gjordes av Carl Sandahl och Milo Helte.

Växjös Milo Helte stod för tre poäng, varav två mål och Ola Palme hade tre assists.

Troja-Ljungby U18–Växjö 1–6 (0–2, 1–2, 0–2)

U18 regional syd herr, SP Arena

Första perioden: 0–1 (1.19) Vide Holmberg (Kalle Broberg), 0–2 (11.14) Vincent Bengtsson (Milo Helte, Theodor Johansson).

Andra perioden: 1–2 (28.01) Valter Elisson (Gustav Ekstrand), 1–3 (30.40) Milo Helte (Ola Palme, Simon Sejc), 1–4 (34.27) Vincent Bengtsson (Elias Brander-Nilsson, Yelverton Lindberg Steén).

Tredje perioden: 1–5 (45.25) Milo Helte (Simon Sejc, Ola Palme), 1–6 (51.43) Carl Sandahl (Ola Palme, Ricky Helte).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Troja-Ljungby U18: 2-0-3

Växjö: 5-0-0