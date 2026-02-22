Storseger för Värmdö HC 2 borta mot Hässelby Kälvesta HC U18

Värmdö HC 2 vann med 12–1 mot Hässelby Kälvesta HC U18

Värmdö HC 2:s Nathan Edfeldt sexmålsskytt

13:e förlusten i följd för Hässelby Kälvesta HC U18

Värmdö HC 2 hade en riktig målfest när man besegrade Hässelby Kälvesta HC U18 borta i Reliable Arena i U18 division 1 östra B fortsättningsserie. Värmdö HC 2 vann med hela 12–1 (4–1, 1–0, 7–0).

Värmdö HC 2:s Nathan Edfeldt var matchens utropstecken och stod för hela sex mål.

I och med detta har Hässelby Kälvesta HC U18 13 förluster i rad.

Värmdö HC 2:s Nathan Edfeldt sexmålsskytt

Värmdö HC 2 hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 43 sekunder genom Sverre Eklinder och gick upp till 0–3. Hässelby Kälvesta HC U18 kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Värmdö HC 2 dock ryckt åt sig ledningen med 1–4.

Efter 13.16 i andra perioden nätade Sverre Eklinder återigen och gjorde 1–5.

Värmdö HC 2 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 12–1. Målen i sista perioden gjordes av Nathan Edfeldt, som gjorde fyra mål, Dennis Larsson, Georg Berglind och Sverre Eklinder.

Hässelby Kälvesta HC U18 har fem förluster och 9–46 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Värmdö HC 2 har två vinster och tre förluster och 21–18 i målskillnad.

Värmdö HC 2:s nya tabellposition är sjunde plats medan Hässelby Kälvesta HC U18 är på nionde och sista plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Värmdö 2 med 5–1.

Nästa motstånd för Hässelby Kälvesta HC U18 är Saltsjöbadens IF U18. Lagen möts tisdag 3 mars 19.30 i Reliable Arena. Värmdö HC 2 tar sig an SK Iron Hockey hemma onsdag 25 februari 20.00.

Hässelby Kälvesta HC U18–Värmdö HC 2 1–12 (1–4, 0–1, 0–7)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Reliable Arena

Första perioden: 0–1 (0.43) Sverre Eklinder (Carl Martinsson), 0–2 (1.10) Nathan Edfeldt (Malte Eideholm), 0–3 (2.39) Georg Berglind (Sverre Eklinder, Niilo Virkkunen), 1–3 (11.39) Edgar Axelsson (Liam Lööf), 1–4 (16.52) Nathan Edfeldt.

Andra perioden: 1–5 (33.16) Sverre Eklinder.

Tredje perioden: 1–6 (41.03) Georg Berglind (Sverre Eklinder, Clifford Niinimaa Andersson), 1–7 (41.32) Nathan Edfeldt (Love Tvelin, Elias Hagström Galjaard), 1–8 (43.06) Nathan Edfeldt, 1–9 (47.55) Nathan Edfeldt, 1–10 (52.04) Sverre Eklinder (Carl Martinsson, Niilo Virkkunen), 1–11 (57.36) Dennis Larsson (Leo Fredsborn), 1–12 (58.52) Nathan Edfeldt (Malte Eideholm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hässelby Kälvesta HC U18: 0-0-5

Värmdö HC 2: 2-0-3

Nästa match:

Hässelby Kälvesta HC U18: Saltsjöbadens IF, hemma, 3 mars 19.30

Värmdö HC 2: SK Iron Hockey, hemma, 25 februari 20.00