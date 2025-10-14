Storseger för Varberg mot Härryda

Seger för Varberg med 8–3 mot Härryda

Vilmer Enberg med två mål för Varberg

Gustav Månsson matchvinnare för Varberg

Varberg fortsätter spela bra och tog en ny enkel seger när laget besegrade Härryda hemma i Veddige Ishall i U20 division 1 A syd herr. Varberg gjorde hela åtta mål och vann med 8–3 (3–0, 2–2, 3–1).

Varberg spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 3–0.

Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 5–2.

5.34 in i tredje perioden nätade Varbergs Robin Abrahamsson och ökade ledningen.

12.34 in i perioden slog Jonathan Samuelsson till framspelad av Ludvig Alvelin och Ludwig Nordquist och reducerade. Men mer än så orkade Härryda inte med. Målet var Jonathan Samuelssons femte i U20 division 1 A syd herr.

Efter 15.03 nätade Leo Folkesson på pass av Viggo Levstam och Max Gylling och ökade ledningen för Varberg.

Efter 15.11 gjorde Eric Koskela mål framspelad av Bror Gullberg och Andreas Johansson och ökade ledningen för Varberg. 8–3-målet blev matchens sista.

Varbergs Bror Gullberg hade fyra assists, Andreas Johansson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Eric Koskela stod för ett mål och två assists. Ludwig Nordquist hade tre assists och Ludvig Alvelin gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för Härryda.

Varberg har två segrar och tre förluster och 22–33 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Härryda har fem förluster och 20–37 i målskillnad.

För Varberg gör resultatet att man nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Härryda är på nionde och sista plats.

Den 17 november tar lagen sig an varandra igen, då i Landvetters Ishall.

Lördag 18 oktober möter Varberg Hovås borta 14.30 och Härryda möter Järnbrotts HK hemma 16.30.

Varberg–Härryda 8–3 (3–0, 2–2, 3–1)

U20 division 1 A syd herr, Veddige Ishall

Första perioden: 1–0 (5.40) Andreas Johansson (Bror Gullberg, Leo Folkesson), 2–0 (8.48) Vilmer Enberg (Bror Gullberg, Andreas Johansson), 3–0 (16.36) Vilmer Enberg (Gustav Månsson, Eric Koskela).

Andra perioden: 4–0 (38.06) Gustav Månsson (Eric Koskela, Bror Gullberg), 5–0 (38.21) Max Gylling (Viggo Abrahamsson), 5–1 (38.52) Ludvig Alvelin (Ludwig Nordquist, Jonathan Samuelsson), 5–2 (39.43) Ludvig Alvelin (Ludwig Nordquist, Emil Logg).

Tredje perioden: 6–2 (45.34) Robin Abrahamsson, 6–3 (52.34) Jonathan Samuelsson (Ludvig Alvelin, Ludwig Nordquist), 7–3 (55.03) Leo Folkesson (Viggo Levstam, Max Gylling), 8–3 (55.11) Eric Koskela (Bror Gullberg, Andreas Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Varberg: 2-0-3

Härryda: 0-0-5

Nästa match:

Varberg: Hovås HC, borta, 18 oktober

Härryda: Järnbrotts HK, hemma, 18 oktober