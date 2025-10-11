Storseger för Vännäs hemma mot Sunderby

Vännäs-seger med 6–0 mot Sunderby

Emil Renström avgjorde för Vännäs

Sunderbys tredje raka förlust

Vännäs hade en riktig målfest när man besegrade Sunderby hemma i Vännäs Ishall i U18 regional norr herr. Vännäs vann med hela 6–0 (1–0, 5–0, 0–0).

Modo Hockey U18 nästa för Vännäs

Emil Renström gjorde 1–0 till Vännäs efter bara 2.44 framspelad av Elvis Eriksson och Raitis Riekstins. Även i andra perioden var Vännäs starkast och gick från 1–0 till 6–0 genom mål av Raitis Riekstins, Viktor Brännström, Douglas Strandell, Anton Nilsson och Filip Nygren. I tredje perioden höll Vännäs i sin 6–0-ledning och vann.

Vännäs möter Modo Hockey U18 i nästa match borta tisdag 14 oktober 19.00. Sunderby möter samma dag Skellefteå AIK U18 borta.

Vännäs–Sunderby 6–0 (1–0, 5–0, 0–0)

U18 regional norr herr, Vännäs Ishall

Första perioden: 1–0 (2.44) Emil Renström (Elvis Eriksson, Raitis Riekstins).

Andra perioden: 2–0 (23.43) Raitis Riekstins (Elvis Eriksson, Melvin Wåhlund), 3–0 (24.07) Viktor Brännström (Eddie Englund, Olle Åström), 4–0 (30.16) Douglas Strandell (Anton Nilsson), 5–0 (34.40) Anton Nilsson (Douglas Strandell), 6–0 (38.20) Filip Nygren (Gordon Åhlin, Noel Pepulis).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vännäs: 3-0-2

Sunderby: 2-0-3

Nästa match:

Vännäs: Modo Hockey, borta, 14 oktober

Sunderby: Skellefteå AIK, borta, 14 oktober