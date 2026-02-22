Storseger för Troja-Ljungby U18 borta mot Tranås J18

Troja-Ljungby U18-seger med 10–1 mot Tranås J18

Troja-Ljungby U18:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Troja-Ljungby U18:s Albin Wilhelmsson fyramålsskytt

Troja-Ljungby U18 hade en riktig målfest när man besegrade Tranås J18 borta i Tranås Åkeri Arena i U18 regional syd vår. Troja-Ljungby U18 vann med hela 10–1 (5–0, 1–0, 4–1).

Troja-Ljungby U18:s Albin Wilhelmsson var matchens utropstecken och stod för hela fyra mål.

Segern var Troja-Ljungby U18:s sjunde på de senaste åtta matcherna, och femte bortasegern i rad.

Isak Räsänen matchvinnare för Troja-Ljungby U18

Troja-Ljungby U18 spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 5–0.

Efter 18.02 i andra perioden slog Albin Wilhelmsson till på nytt på pass av Isak Räsänen och gjorde 0–6.

Troja-Ljungby U18 vann också tredje perioden 1–4 och matchen med hela 10–1.

När lagen senast möttes vann Troja/Ljungby med 8–0.

I nästa omgång har Tranås J18 Mariestad borta i Mariehus Arena, torsdag 26 februari 19.00. Troja-Ljungby U18 spelar borta mot Mariestad tisdag 24 februari 19.00.

Tranås J18–Troja-Ljungby U18 1–10 (0–5, 0–1, 1–4)

U18 regional syd vår, Tranås Åkeri Arena

Första perioden: 0–1 (6.20) Isak Räsänen (Adam Räsänen, Albin Wilhelmsson), 0–2 (6.50) Isak Räsänen (Albin Wilhelmsson, Musse Paulson), 0–3 (10.01) Albin Wilhelmsson (Philip Herrlin, Adam Räsänen), 0–4 (11.26) Albin Wilhelmsson (Eric Bjureberg, Adam Räsänen), 0–5 (12.31) Philip Herrlin (Carl De Wall, Adam Räsänen).

Andra perioden: 0–6 (38.02) Albin Wilhelmsson (Isak Räsänen).

Tredje perioden: 1–6 (46.43) Elias Holmberg (Leo Andersson, Jack Björk), 1–7 (55.53) Albin Wilhelmsson (Adam Räsänen, Isak Räsänen), 1–8 (58.08) Elis Räsänen (Elliot Osbäck, Michael Hadnagy), 1–9 (59.01) Adam Räsänen (Michael Hadnagy, Isak Räsänen), 1–10 (59.11) Jacob Beskow (Eric Bjureberg, Hugo Sjöbrink).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tranås J18: 2-0-3

Troja-Ljungby U18: 4-0-1

Nästa match:

Tranås J18: Mariestads BoIS HC, borta, 26 februari 19.00

Troja-Ljungby U18: Mariestads BoIS HC, borta, 24 februari 19.00