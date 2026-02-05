Storseger för Trångsunds IF U18 borta mot Wings Arlanda

Seger för Trångsunds IF U18 med 8–2 mot Wings Arlanda

Trångsunds IF U18:s åttonde seger på de senaste nio matcherna

Carl Hemb avgjorde för Trångsunds IF U18

Trångsunds IF U18 hade en riktig målfest när man besegrade Wings Arlanda borta i Pinbackshallen i U18 division 1 östra B fortsättningsserie. Trångsunds IF U18 vann med hela 8–2 (1–2, 3–0, 4–0).

Segern var Trångsunds IF U18:s åttonde på de senaste nio matcherna, och fjärde bortasegern i rad.

Wings Arlanda–Trångsunds IF U18 – mål för mål

Trångsunds IF U18 tog ledningen i början av första perioden genom Oscar Sandberg.

Därefter fixade Wings Arlandas Edvin Stenerhag och Alrik Lindgren att laget vände underläge till ledning med 2–1.

Trångsunds IF U18 gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 2–1 till ledning med 2–4.

Trångsunds IF U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–2. Målen i sista perioden gjordes av Oscar Sandberg, Rasmus Andersson, Carl Hemb och Sixten Elfversson.

Oscar Sandberg gjorde två mål för Trångsunds IF U18 och ett assist och Hugo Sandberg hade tre assists.

Säsongens första möte lagen emellan vann Trångsund med 5–1.

Söndag 8 februari 18.30 spelar Wings Arlanda borta mot Saltsjöbadens IF U18. Trångsunds IF U18 möter Saltsjöbadens IF U18 hemma i Stortorpshallen torsdag 12 februari 20.00.

Wings Arlanda–Trångsunds IF U18 2–8 (2–1, 0–3, 0–4)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Pinbackshallen

Första perioden: 0–1 (2.14) Oscar Sandberg (Eric Sjörén), 1–1 (4.34) Edvin Stenerhag (Filip Nyberg), 2–1 (11.34) Alrik Lindgren (Malte Öhman, Leo Baraer).

Andra perioden: 2–2 (21.48) Gustav Malmström (Oscar Sandberg, Vincent Stenman), 2–3 (30.29) Carl Hemb, 2–4 (37.58) Victor Söderqvist (Hugo Sandberg, Sixten Elfversson).

Tredje perioden: 2–5 (40.46) Sixten Elfversson (Hugo Sandberg, Vincent Stenman), 2–6 (44.19) Oscar Sandberg (Gustav Malmström), 2–7 (46.54) Rasmus Andersson (Adam Ågfalck, Gustav Jansson), 2–8 (47.58) Carl Hemb (Hugo Sandberg, Victor Söderqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Wings Arlanda: 3-0-2

Trångsunds IF U18: 4-0-1

Nästa match:

Wings Arlanda: Saltsjöbadens IF, borta, 8 februari 18.30

Trångsunds IF U18: Saltsjöbadens IF, hemma, 12 februari 20.00