Storseger för Trångsund – 7–2 mot Vallentuna

  • Trångsund vann med 7–2 mot Vallentuna

  • Andra raka segern för Trångsund

  • Fjärde segern för Trångsund

Trångsund tog en enkel seger mot Vallentuna hemma i Stortorpshallen i U20 allettan östra. Laget dominerade matchen, som slutade 7–2. Det var dessutom en skön revansch från senaste mötet, som Vallentuna vann med 5–4.

Trångsund–Vallentuna – mål för mål

Det här betyder att Trångsund slutar på nionde plats och Vallentuna på sjunde plats.

