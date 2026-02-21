Storseger för Trångsund – 7–2 mot Vallentuna

Trångsund vann med 7–2 mot Vallentuna

Andra raka segern för Trångsund

Fjärde segern för Trångsund

Trångsund tog en enkel seger mot Vallentuna hemma i Stortorpshallen i U20 allettan östra. Laget dominerade matchen, som slutade 7–2. Det var dessutom en skön revansch från senaste mötet, som Vallentuna vann med 5–4.

Trångsund–Vallentuna – mål för mål

Det här betyder att Trångsund slutar på nionde plats och Vallentuna på sjunde plats.