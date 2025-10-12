Storseger för Nyköpings SK 2 U18 – 7–2 mot Åker/Strängnäs HC

Nyköpings SK 2 U18-seger med 7–2 mot Åker/Strängnäs HC

Nyköpings SK 2 U18:s Roman Wullems tremålsskytt

Arvid Rosdahl matchvinnare för Nyköpings SK 2 U18

Nyköpings SK 2 U18 vann på bortaplan mot Åker/Strängnäs HC i U18 division 1 östra C herr med klara 7–2 (4–0, 2–1, 1–1).

Det var andra raka för Nyköpings SK 2 U18, efter 4–3-segern mot Tullinge U18 i premiären.

Roman Wullems med tre mål för Nyköpings SK 2 U18

Nyköpings SK 2 U18 stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–4 på bara 6.19 i mitten av perioden. Nyköpings SK 2 U18 gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 0–4 till 0–6, målen av Roman Wullems och Gustav Nilsson.

Åker/Strängnäs HC reducerade dock till 1–6 genom Rasmus Rosborg efter 10.41 av perioden. Åker/Strängnäs HC gjorde 2–6 genom Oskar Karlsson efter 13.15 av matchen.

Nyköpings SK 2 U18 kunde dock avgöra till 2–7 med 40 sekunder kvar av matchen genom Roman Wullems.

Nyköpings SK 2 U18:s Neo Vallin hade fyra assists, Gustav Nilsson stod för fyra poäng, varav två mål och Roman Wullems gjorde tre mål.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 23 november i Stora Hallen.

Nästa motstånd för Åker/Strängnäs HC är Hammarby IF U18. Lagen möts söndag 26 oktober 12.00 i Strängnäs Ishall. Nyköpings SK 2 U18 tar sig an IFK Tumba IK 2 hemma söndag 19 oktober 11.10.

Åker/Strängnäs HC–Nyköpings SK 2 U18 2–7 (0–4, 1–2, 1–1)

U18 division 1 östra C herr, Åkers Ishall

Första perioden: 0–1 (4.01) Arvid Rosdahl, 0–2 (7.53) Gustav Nilsson (Neo Vallin, Elton Nyström), 0–3 (8.46) Arvid Rosdahl (Jonathan Nälser, Charlie Astfeldt), 0–4 (10.20) Roman Wullems (Neo Vallin, Gustav Nilsson).

Andra perioden: 0–5 (24.10) Roman Wullems (Neo Vallin, Gustav Nilsson), 0–6 (27.12) Gustav Nilsson (Vilmer Roshamn, Elton Nyström), 1–6 (30.41) Rasmus Rosborg (Liam Balck, Gösta Wallin).

Tredje perioden: 2–6 (53.15) Oskar Karlsson (Jamie Andersson, Kelvin Levicki), 2–7 (59.20) Roman Wullems (Vilmer Roshamn, Neo Vallin).

Nästa match:

Åker/Strängnäs HC: Hammarby IF, hemma, 26 oktober

Nyköpings SK 2 U18: IFK Tumba IK 2, hemma, 19 oktober