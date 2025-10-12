Storseger för NY Rangers – 6–1 mot Pittsburgh

NY Rangers vann med 6–1 mot Pittsburgh

NY Rangers Adam Fox tvåmålsskytt

Andra raka segern för NY Rangers

NY Rangers tog en enkel seger mot Pittsburgh borta i PPG Paints Arena i NHL. Laget dominerade matchen, som slutade 6–1 (1–0, 3–1, 2–0). Det var dessutom en skön revansch från senaste mötet, som Pittsburgh vann med 0–3.

Mika Zibanejad gav NY Rangers ledningen efter sju minuter assisterad av Sam Carrick och Adam Fox. Pittsburgh kvitterade till 1–1 genom Ben Kindel i början av andra perioden i andra perioden.

NY Rangers stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 1–1 till 1–4. NY Rangers fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–1. Målen i sista perioden gjordes av Matt Rempe och Taylor Raddysh.

Adam Fox gjorde två mål för NY Rangers och ett assist.

Pittsburgh vann senast lagen möttes med 3–0 i Madison Square Garden.

I nästa match möter Pittsburgh Anaheim Ducks borta på onsdag 15 oktober 04.30. NY Rangers möter Washington måndag 13 oktober 01.00 hemma.

Pittsburgh–NY Rangers 1–6 (0–1, 1–3, 0–2)

NHL, PPG Paints Arena

Första perioden: 0–1 (7.40) Mika Zibanejad (Sam Carrick, Adam Fox).

Andra perioden: 1–1 (23.04) Ben Kindel, 1–2 (26.06) Adam Fox, 1–3 (29.25) Will Cuylle (Conor Sheary), 1–4 (36.38) Adam Fox.

Tredje perioden: 1–5 (45.40) Matt Rempe, 1–6 (54.12) Taylor Raddysh.

