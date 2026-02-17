Storseger för Norrtälje IK U18 hemma mot Saltsjöbadens IF U18

Seger för Norrtälje IK U18 med 8–0 mot Saltsjöbadens IF U18

Norrtälje IK U18:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Victor Olsson avgjorde för Norrtälje IK U18

Norrtälje IK U18 hade en riktig målfest när man besegrade Saltsjöbadens IF U18 hemma i Roslagens Sparbank Arena i U18 division 1 östra B fortsättningsserie. Norrtälje IK U18 vann med hela 8–0 (3–0, 3–0, 2–0).

I och med detta har Norrtälje IK U18 hela sex raka segrar i U18 division 1 östra B fortsättningsserie.

Saltsjöbadens IF U18 nästa för Norrtälje IK U18

Norrtälje IK U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Även i andra perioden var Norrtälje IK U18 starkast och gick från 3–0 till 6–0 genom mål av William Pettersson, Elias Karlsson-Oja och Edward Hall.

5.55 in i tredje perioden nätade Norrtälje IK U18:s Sebastian Jakobsson på pass av Oliwer Ivarsson och ökade ledningen. Efter 10.03 gjorde Edward Hall också 8–0 på pass av Kimi Blomstedt och Isak Söderman. 8–0-målet blev matchens sista.

Norrtälje IK U18:s William Pettersson stod för två mål och ett assist, Oliwer Ivarsson hade tre assists och Edward Hall gjorde två mål och ett målgivande pass.

Det här betyder att Norrtälje IK U18 ligger på tredje plats i tabellen och Saltsjöbadens IF U18 är på femte plats.

De båda lagen möts igen torsdag 19 februari 19.30, i Saltsjöbadens Ishall.

Norrtälje IK U18–Saltsjöbadens IF U18 8–0 (3–0, 3–0, 2–0)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Roslagens Sparbank Arena

Första perioden: 1–0 (1.54) Victor Olsson (Hannes Blomstedt, William Pettersson), 2–0 (10.59) William Pettersson (Oliwer Ivarsson), 3–0 (12.47) Victor Olsson (Edward Hall).

Andra perioden: 4–0 (22.49) William Pettersson (Melvin Wallgren, Hannes Blomstedt), 5–0 (23.10) Elias Karlsson-Oja (Bastian Hagman, Sebastian Jakobsson), 6–0 (39.00) Edward Hall (Oliwer Ivarsson).

Tredje perioden: 7–0 (45.55) Sebastian Jakobsson (Oliwer Ivarsson), 8–0 (50.03) Edward Hall (Kimi Blomstedt, Isak Söderman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Norrtälje IK U18: 5-0-0

Saltsjöbadens IF U18: 1-1-3

Nästa match:

Norrtälje IK U18: Saltsjöbadens IF, borta, 19 februari 19.30

Saltsjöbadens IF U18: Norrtälje IK, hemma, 19 februari 19.30